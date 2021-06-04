Dolar haftayı yükselişle kapatıyor! İşte piyasalarda son durum
Dolar/TL kuru, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. İstanbul serbest piyasada dolar 8,7220 liradan, avro 10,5660 liradan güne başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 8,7220 liradan, avro 10,5660 liradan güne başladı. Serbest piyasada 8,7200 liradan alınan dolar, 8,7220 liradan satılıyor. 10,5640 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,5660 lira olarak belirlendi.
Önceki günkü kapanışta doların satış fiyatı 8,7080 lira, avronun satış fiyatı ise 10,5820 lira olmuştu.
ERDOĞAN'IN FAİZ AÇIKLAMASI DOLARI YÜKSELTTİ
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz gün faiz oranlarıyla ilgili açıklamalarının ardından dolar/TL kuru, 8,80'i aşarak tüm zamanların en yüksek düzeyini görmüştü.
Erdoğan, TRT'de katıldığı programda, büyümenin devamı ile enflasyonun tek haneli rakamlara indirilmesi arasında direkt bir bağlantının kurulamayacağını belirterek "Yani bu konuda ben yine aynı iddianın peşindeyim. Hatta bugün de Merkez Bankası Başkanımızla görüştüm. Yani bizim bir defa faizleri düşürmemiz şart, onun için de yani Temmuz-Ağustos, buraları bulacağız ki faiz düşmeye başlasın" demişti.
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