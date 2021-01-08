Dolar ve Avro ne kadar oldu: İşte son rakamlar
İstanbul serbest piyasada dolar 7,3420 liradan, Avro 9,0020 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,3400 liradan alınan dolar, 7,3420 liradan satılıyor. 9,0000 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 9,0020 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3400 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 9,0150 lira olmuştu.
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