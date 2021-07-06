Dolarda son durum

İstanbul serbest piyasada dolar 8,6600 liradan, avro 10,2950 liradan güne başladı.

AA
06 Temmuz 2021 Salı, 09:31
Dolarda son durum
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Serbest piyasada 8,6580 liradan alınan dolar, 8,6600 liradan satılıyor. 10,2930 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,2950 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,6680 lira, avronun satış fiyatı ise 10,2840 lira olmuştu.


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