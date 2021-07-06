Dolarda son durum
İstanbul serbest piyasada dolar 8,6600 liradan, avro 10,2950 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 8,6580 liradan alınan dolar, 8,6600 liradan satılıyor. 10,2930 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,2950 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,6680 lira, avronun satış fiyatı ise 10,2840 lira olmuştu.
Video Haberler
- Komşusuna kızdı! 400 bin liralık otomobili böyle çizdi
- Yavru tilkiyle arıcının dostluğu
- Antalya'da makilik alanda yangın
- Sivil polise yakalandı, 'yaktın beni' diye ağladı
- Çorum Katliamı'nda hayatını kaybedenler anıldı
- Ankara'da korku dolu anlar!
- Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlandı
- Skandal görüntüleri sosyal medyada paylaştı! Tepki yağdı
- Mezuniyet töreninde 'tişört' giyen öğrencilere müdahale
- Arnavutköy’de çocuk istismarcısına meydan dayağı
En Çok Okunan Haberler
- Memur ve emekli zammı belli oldu
- Mafya liderini otelde öldürülenler hakkında yeni gelişme
- SBK için karar verildi
- Erdoğan'dan kabine sonrası açıklamalar
- 'Beni yalanlamış' dedi, yeni iddialar ortaya attı
- Aşı randevusuna gitmeyenler için yaptırım istenmişti
- Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Kira zam oranı belli oldu
- Bakanlık'tan 'Süleyman Soylu' paylaşımı
- Şentop'tan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması
- Seçmen Erdoğan'ı onaylıyor mu?