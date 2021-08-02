Dolarda son durum

İstanbul serbest piyasada dolar 8,4790 liradan, avro 10,0650 liradan haftaya başladı.

cumhuriyet.com.tr
02 Ağustos 2021 Pazartesi, 09:38
Dolarda son durum
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Serbest piyasada 8,4770 liradan alınan dolar, 8,4790 liradan satılıyor. 10,0630 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,0650 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 8,4160 lira, avronun satış fiyatı ise 9,9970 lira olmuştu.


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