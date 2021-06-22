Kılıçdaroğlu'ndan belediye başkanlarına uyarı: Provokasyonlara hazırlıklı olun

22 Haziran 2021 Salı, 13:26

Partisinin TBMM'de gerçekleştirilen grup toplantısında gündemdeki başlıkları değerlendiren CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Recep Tayyip Erdoğan Türkiye için artık bir milli güvenlik sorunudur" eleştirisinde bulundu. "10 bin doları da soruyorum" diyen Kılıçdaroğlu, "Çık adam gibi cevap ver, adam gibi cevap vermezsen adam değilsin" sözleriyle sert tepki gösterdi.

HDP İzmir İl Binası'nda yapılan saldırıya tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Psikolojik sorunları olan birisinin eline nasıl silah veriyorsunuz? Nasıl sıkıştırıyorsunuz?" diye sordu.

Kılıçdaroğlunun açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"83 MİLYONUN İRADESİ BİR KİŞİYE TESLİM EDİLEMEZ"

Kavgayı değil barışı önceleyen bir anlayışla yaşmak, öfkenin, intikam duygusunun olmadığı bir Türkiye'de yaşamak istiyoruz. Yargı bağımsız olmalıdır. Sizin iradenizle geleceğiz, Türkiye'yi aydınlığa kavuşturacağız hiç şüpheniz olmasın. Bugün yine Türkiye'nin bir kişinin iradesine teslim edilmesinin faturasını 83 milyon olarak ödüyoruz. Demokrasiyi, insan haklarını, adaleti, hakkı, hukuku savunuyoruz e dolayısıyla milletin iradesine her zaman saygılı olduk bundan sonra da saygılı olmaya devam edeceğiz. Diyeceğiz ki 83 milyonun iradesi bir kişinin iradesine temsil edilemez. Sizin iradenizle geleceğiz, Türkiye'yi aydınlığa kavuşturacağız hiç şüpheniz olmasın.

"SURİYELİLERİ KARDEŞÇE GÖNDERECEĞİZ"

Yapacağımız ilk işlerden biri Suriyelileri kardeşçe göndermek olacaktır. Irkçılık yapmıyorum. Suriye'de, Ortadoğu'da barışı sağlayacağız. Onların evlerini yollarını, köprülerini, hastanelerini hepsini yapacağız. Avrupa Birliği finanse edecek.

SİYASİ PARTİLERE KAPATMA

Siyasi partileri kapatmak onları farklı şekillerde topluma tanıtmak veya terör örgütleriyle onları bağlantılandırmak asla doğru değil. Varsa böyle bir şey elbette ki devletin savcıları, polisi, güvenlik görevlileri devreye girerler. Bu ülkede saygın hakimler varsa gerekli kararı verirler. Ama bu iş bir siyasi talimatla yapılırsa o doğru değil. Haksızlık kime yapılırsa yapılsın haksızlığa karşı çıkmak insan olarak bizim temel görevimizdir. Biz haksızlığa karşı durmak istiyoruz. Demokrasilerde en büyük hakem halktır. Oy veriyorsa mesele yok vermiyorsa zaten tarihin çöp sepetine atılırsınız. Bu konuda hepimizin duyarlı olması lazım, demokrasi konusunda. Sadece kendimiz için değil bizim gibi düşünmeyenler için de demokrasi istemeliyiz.

HDP'YE SALDIRI

Bu kişi 2016'dan bu yana psikiyatride tedavi görüyor. Peki buna sağlam raporunu kim verdi? Psikolojik sorunları olan birinin eline silahı nasıl veriyorsunuz? Nasıl tutuşturuyorsunuz? Sizden en büyük isteğim kentin seçimle gelen belediye başkanı olarak halkı sükûnete davet etmenizdir. Provokasyonlara pabuç bırakmayın.

"Belediye başkanı arkadaşlarıma şunu da söyledim, provokasyonlara hepiniz hazırlıklı olun, İzmir benzeri provokasyonlar her yerde olabilir"

"ERDOĞAN TAYFASI CUMHURİYET'TEN İNTİKAM ALIYOR"

Cumhuriyetin ilk yıllarından beri kurulan ve bugüne kadar gelişmesini sağlayan bir kurumdur Makine Kimya Endüstri Kurumu. Hangi gerekçeyle anonim şirkete dönüştürüyorsun? Kırıkkale’de bu fabrikalar kurulurken burası 12 hanelik bir köydü. Sonra burası kasaba sonra il oldu. Silah fabrikalarını da birilerine pazarlamak istiyorlar. Kendi ailesi yapsın istiyorlar. Ya paraya doymadınız mı siz?

"Ne diyorum bu tayfa bu Erdoğan tayfası Cumhuriyet'ten intikam almak istiyor"

"ADAM GİBİ CEVAP VERMEZSEN ADAM DEĞİLSİN"

Şimdi ben soruyorum, 10 bin doları da soruyorum. Çık adam gibi cevap ver, adam gibi cevap vermezsen adam değilsin. Biliyorum feministler kızacak ama ne yapayım. Bulunduğu pozisyon itibariyle yolsuzluklarla mücadele etmesi, Türkiye'nin çıkarlarını savunması lazım. Yolsuzluklar mücadele etmiyor, üzerine örtüyor ve yolsuzluklardan besleniyor, Türkiye'nin çıkarlarını savunmuyorsa oradan ayrılması lazım.

12:00'DEN SONRA MÜZİK YASAĞI

Erdoğan müzikten rahatsız olmuş. Yahu arkadaş çifter çifter maaş alan beslemelerin var bundan rahatsız olmuyorsun da müzikten rahatsız oluyorsun. Devleti soyanlardan rahatsız olmuyorsun ama müzikten rahatsız oluyorsun. Her ay 10 bin dolar rüşvet alan siyasetçiden rahatsız olmuyorsun ama müzikten rahatsız oluyorsun. Bu memlekette 10 milyonu aşkın işsiz var, baba oğul evde birbirinin yüzüne bakamıyor bundan rahatsız olmuyorsun müzikten rahatsız oluyorsun. Sanattan, sanatçıdan ve müzikten rahatsız olan Erdoğan'ı gençlere teslim ediyorum. Önümüze sandık gelecek ve gençler gereğini yapacak.



"SEN NEREDEYDİN BAHÇELİ?"

Ben ve arkadaşlarım ve bütün dostlarımız, Türkiye'nin birliğinden ve bütünlüğünden yanayız. Biz şanlı ordumuzun tank palet fabrikasını Katar ordusuna peşkeş çekilirken itiraz eden kişileriz. Sen ise Katar ordusuna peşkeş çekilirken alkışlayan kişiydin. Şimdi söyle bakalım şanlı ordumuzdan, vatanın birliğinden bütünlüğünden kim aysa? Biz kendi vatan topraklarını ve o topraklarda yatan Süleyman Şah türbesini ve TC devletinin bayrağını indirip kaçıp toprağa düşmana teslim edenlerden yana değiliz. Biz oraya bir hafta içinde şanlı bayrağımızı dikmekten yanayız. Bunun sizin verdik. Sen ne yaptın? Kaçanları bayrağı indirenleri alkışladın. Ben ve bizim arkadaşlarımız vatanını milletini sevenler devleti yöneten bir kişinin mal varlığı dolayısıyla tehdit edilmesini içimize sindiremeyiz. Devletin en tepesindeki kişi bütün sırlarına vakıf olan bir kişi mal varlığı dolayısıyla tehdit ediliyor ve sesini çıkarmıyorsa o kişi artık TC devleti için bir milli güvenlik sorunudur. Sen o sorunun yanındasın.

10 BİN DOLAR ALAN SİYASETÇİ

Her ay 10 bin dolarlık rüşveti alan siyasetçiyi hiç merak etmedin mi Sayın Bahçeli. Bir esnafın derdini dinledin mi Sayın Bahçeli? Bir çiftçiye gidip de nasılsın dedin mi Sayın Bahçeli? Ama biz eli yağlı olan tornacı ustasının elini uzat kardeşim senin elini sıkmak benim için şereftir diyen bir gelenekten geliyoruz. Biz ve bizim gibiler ve dostlarımız bu coğrafyada hiç kimsenin yatağa aç girmemesini savunuyoruz. Sen saray ve beslemelerinin bir yerden beş yerden 11 yerden maaş alanları alkışlıyorsun. Vatanın birliğini ve bütünlüğünü sen mi savunuyorsun, ben mi! Hiç düşündün mü sayın Bahçeli? 83 milyon kişi Londra'daki bir avuç kişiye hizmet eder hale getirildi. Türkiye'nin mali bağımsızlığını hiç düşündün mü? Borçlar genel müdürlüğü kuruldu sen bunu biliyor musun? Bilemezsin. Beslemelere alkış tutarlar, bayrağı indirip kaçanlar, egemen güçlere teslim olanlar Türkiye'nin bağımsızlığından özgürlüğünden bahsedemezler. O sözü biz söyler, o mücadeleyi biz yaparız o kavgayı biz veririz. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisiyiz.