Doların yeşili için yok ettiler! 15 'turistik tesis' izni çıktı

07 Ağustos 2021 Cumartesi, 11:22

Turizm Teşvik Kanunu’nda yapılan değişiklik ve orman yangınları, yanan ormanlık alanların imara açılacağı endişesini daha da artırırken AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bu alanların asla imara açılmayacağını söyledi. Üsküdar'da önceki gün cuma namazı çıkışında konuşan Erdoğan, “Anayasa’nın 169’uncu maddesi uyarınca yanan alanlar tekrar ağaçlandırılır ve başka amaçla kullanılamaz.Yani siyasetçilerden bazılarının ifade ettiği gibi, şahsım üzerinden oranın inşaata açılacağına dair asla böyle bir şey yok, tamamen yalandır” ifadelerini kullandı.

Birgün'den Mustafa Bildircin imzalı habere göre, resmi veriler Erdoğan ve AKP hükümetinin ‘orman sevgisini’ gözler önüne seriyor. Bu veriler, son dokuz yılda ülkenin ormanlık alanlarında 15 “turistik tesis” izni verildiğini ortaya koyuyor.

50 BİN 153 ÇALIŞMA İZNİ



Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Orman İstatistikleri'ne göre, 2012-2020 yıllarını kapsayan dönemde orman sahalarına yönelik toplam 50 bin 153 çalışma izni çıktı. Yalnızca 2020 yılında orman sahalarında 47 bin hektar büyüklüğündeki alan, orman dışı faaliyetler için kullanıldı. 2012-2020 döneminde ormancılık faaliyetlerini kapsamayan işler için kullanıldığı belirtilen orman sahalarının toplam büyüklüğü ise 340 bin 295 hektar oldu.

22 BİN 587 MADEN İZNİ

Orman sahaları, dokuz yılda toplam 22 bin 587 kez madencilik faaliyetleri için kullanıldı. Orman sahalarında “madencilik izinleri” adı altında verilen izinlerin kapsadığı toplam alan, kayıtlara 85 bin 17 hektar olarak geçti. 2020 yılında madencilik faaliyetlerine açılan orman sahalarının toplam büyüklüğünün ise 8 bin 109 hektar olduğu belirtildi.

15 'TURİSTİK TESİS' İZNİ

Ormanlık alanlarda son dokuz yılda toplam 15 “turistik tesis” yapılmasına izin verildi. 2014 ve 2016 yılları, beşer adet izin ile son sekiz yılda en fazla “turistik tesis” izin kararı alınan yıllar oldu. 2012-2020 döneminde ormanlarda verilen turistik tesis izinlerinin kapsadığı toplam alan ise istatistiklere 32 hektar olarak yansıdı.