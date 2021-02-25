Dolar/TL 7.2'nin hemen altında: Endişeler piyasayı baskılıyor

25 Şubat 2021 Perşembe, 09:24

GÖZLER KABİNE REVİZYONUNDA

Merkez Bankası (TCMB) rezervlerinde, ekonomi yönetiminde Kasım ayında yaşanan değişim öncesi iki senede yaşanan 128 milyar dolarlık kayıpla başlayan tartışmalar kısa sürede yerini kabine revizyonuna ilişkin tartışmalara bıraktı.

Rezerv tartışmaları ile gündeme gelen Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ın yeniden kabinede görev alma olasılığına ilişkin söylentiler piyasada baskı oluşturmuş durumda.

Reuters'ta dün yayımlanan bir haberde de dikkat çekildiği üzere, AKP kaynakları görevlendirmenin gündemde olduğunu ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kararında temkinli olacağını, eğer atayacaksa da Albayrak'ın ekonomi dışında görev alabileceğini söylüyorlar.

Ancak bazı AKP kaynakları ise, "böyle bir beklentinin ayakları yere basmıyor" söylemiyle süreci reddediyor.

PİYASANIN ENİŞESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR POLİTİKA

Piyasadaki ana endişe Kasım'dan beri uygulanan TL'de %20 değer kazancı ve yabancı yatırımcıların 20 milyar dolar gibi hatırı sayılır bir tutarla Türkiye piyasalarına yeniden dönüşünü getiren politikaların sürdürülebilirliği olmuş durumda.

Geçen hafta 6.9'a kadar gerileyen dolar/TL dün 7.25'e kadar yükseldikten sonra bu sabah güne 7.2'nin altında başladı.

TL'DE BU HAFTA İTİBARIYLA NEGATİF AYRIŞMA GÖRÜLÜYOR

Ekonomi yönetimindeki değişimin yaşandığı Kasım ayından bugüne neredeyse aralıksız her gün benzer para birimlerinden pozitif ayrışan TL'de bu hafta itibarıyla negatif ayrışma görülüyor.

İstanbul Analytics'ten Atilla Yeşilada, "Dövizde çalkantının fitilini CHP'nin Albayrak'a yönelttiği suçlamalar ve AKP'nin yüksek perdeden savunması olduğunu kabul ediyoruz. Albayrak ve izlediği ekonomik politikalar cephesinden saldırmak CHP ve Millet İttifakı paydaşlarının son zamanlarda icat ettiği en akıllı siyasi hamle oldu" dedi ve ekledi:

"Dün de kulislerde Albayrak'ın Enerji veya Dışişleri Bakanlığı’na atanacağına dair duyumlar yayıldı. Erdoğan bunları yalanlayamaz, ama Albayrak kabinede görev almayacağını açıklayabilir. Bu durumda TL'de çalkantı yaratan birincil neden bertaraf olur. Aksi, halde... AKP'deki 24 Mart Büyük Kongresi'ne kadar dövizde sık şoklar yaşayabiliriz."

Ana muhalefet partisi CHP'nin TCMB rezervlerindeki azalışla ilgili soruları, hem bakanlık hem de Cumhurbaşkanlığı danışmanları tarafından sert tepkilere yol açarken, haftasonunda ise Albayrak'ın avukatı CHP'ye yönelik 500,000 liralık tazminat davası açılacağını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise Albayrak döneminde TCMB rezervlerinde yaşanan düşüşü, "ödemeler dengesinde sıkıntı yaşamamak adına yapıldığı" söylemiyle savunurken, rezervleri yeniden rekor seviyelere ve üzerine çıkaracaklarını söylemişti.

KUR SEVİYSİ TAKİP EDİLİYOR

Dolar/TL saat 0905'te 7.1635/7.2100, Avro/TL 8.7234/8.7685, sepet bazında TL 7.9617/7.9732 düzeyinde bulunuyor. Piyasalar kurda aşağıda 7.09 seviyesini, yukarıda 7.24 seviyesini takip ediyor olacak.

TCMB dün TL zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırdı. Ekonomistler bu kararı sıkı duruşu güçlendirme olarak yorumlarken, kararın ardından mevduat faizlerinde yükseliş bekleniyor.

TCMB'nin aksini birçok kez ifade etmesine karşın dünkü adım bankanın geçmiş dönemde politika faizi yerine diğer araçlarını yeniden kullanmaya başladığına yönelik endişe yarattı. Bu algı piyasada satış baskısı olarak hissedildi. TCMB daha önceki açıklamalarında bu yönde adımlar atmayacağını net şekilde ifade etmişti.

Dolar/TL geçen hafta Ağustos 2020'den beri ilk kez 6.9'a kadar geriledikten sonra ABD tahvil getirilerindeki yükselişin gelişmekte olan ülke para birimlerine etkilerine yönelik endişelerle yeniden yönünü yukarı çevirmişti.

ABD tahvil getirileri dün bir yılın en yüksek seviyesine çıktı. Dün %1.435'i gören ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvil getirisi bugün %1.412'de bulunuyor.

FED'İN PARA POLİTİKASI SIKILAŞMAYA NEDEN OLABİLİR

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın, faiz oranlarının uzun süre düşük kalacağını teyit etmesi, yüksek enflasyonun Fed'in para politikasını sıkılaştırmasına neden olabileceği yönündeki piyasa endişelerini yatıştırdı. Bu söylem son dönemde küresel piyasalarda ABD tahvil getirileri kaynaklı satış baskısını azalttı.

Güvenli liman dolar, Fed'in gevşek para politikası yanlısını açıklamalarının ardından ekonominin para ve maliye politikası kanalıyla canlanmaya devam edeceği beklentilerine paralel olarak riske duyarlı para birimleri karşısında yaklaşık üç yılın en düşük seviyesine yakın seyrediyor.

Fed Başkanı Powell dün Temsilciler Meclisi Mali Hizmetler Komitesi'ne yaptığı açıklamada Fed'in ekonomi toparlanana kadar gevşek para politikasında değişiklik yapmayacağını ve enflasyondaki kısa vadeli yükselişleri görmezden geleceğini tekrarladı. Powell Salı günü Senato önünde yaptığı konuşmada da aynı ifadeleri kullanmıştı.

Kasım ayı başında 570 seviyesinde olan 5 yıl vadeli CDS'ler 300 baz puanın altında kalıcı bir seyir izlemeye başladı. CDS saat 0909'da 290/295 seviyesinde.

Piyasalarda takip edilen ana gündem maddeleri arasında aşılama süreci, ABD ve AB ile ilişkiler de önemini korumayı sürdürüyor.

Kaynak: Reuters