Donald Trump: 'Harry’ye şans diliyorum çünkü ihtiyacı olacak'
Donald Trump, Meghan Markle ve Prens Harry’nin Amerikan halkına yönelik “Oy verin” çağrısı içeren video paylaşımı sonrası çift hakkında yorum yaptı. Meghan Markle hayranı olmadığını söyleyen Trump, “Harry’ye şans diliyorum, çünkü ihtiyacı olacak” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Meghan Markle ve Prens Hary çiftinin Amerikalıları başkanlık seçimlerinde oy vermeye çağıran video paylaşması sonrası çifte tepki gösterdi.
Düzenlediği basın toplantısında kendisine Joe Biden’ı destekler gibi görünen çiftin videosu hakkındaki düşünceleri soruldu.
Trump, konuya, “Bir Meghan Makle hayranı değilim ve muhtemelen o bunu duymuştu. Harry’ye büyük şans diliyorum çünkü buna ihtiyacı olacak” şeklinde yorum getirdi.
Çiftin, Time dergisi için kamera karşısına geçerek, “Bu, hayatımızın en önemli seçimi. Oy verin” çağrısı yapmış; Prens Harry, Kraliyet Ailesi’nden olduğu için hiç oy kullanmadığını ifade etmişti.
Video sonrası İngiliz medyası, Harry ve Meghan’ın kraliyet üyelerinin ‘apolitik’ duruşunu bozduğunu yazdı.
Buckingham Sarayı da Harry'nin artık bir kraliyet görevlisi olmadığının altını çizerek ve sözlerinin “kişisel” olduğunu belirtti.
Kraliyet üyeleri geleneksel olarak oy vermiyor, seçimlere ve siyasi meselelere karışmıyorlar. Anayasaya göre devletin başı olan Kraliçe, siyasi olarak tarafsız bir tutum sergiliyor.
Kaynak: NTV
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