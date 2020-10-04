Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump konuştu: 'Kendine olacağını hiç düşünmedi'

04 Ekim 2020 Pazar, 12:22

Dünya, iki gündür ABD Başkanı Donald Trump’ın corona virüse yakalanıp hastaneye kaldırılmasını konuşuyor.

Hastanede masa başında çalışma görüntüsüyle her şeyin yolunda olduğu mesajını veren Trump’a dünyanın her yerindeki liderlerden ve destekçilerinden ‘geçmiş olsun’ mesajı yağdı. Bir mesaj da eski eşi Ivana Trump’tan geldi.

71 yaşındaki Ivana Trump, People dergisine verdiği röportajda, eski eşiyle ilgili gelişmeleri herkes gibi takip ettiğini belirterek, “Çok zor bir zaman. Stresli. Tüm çocuklarımla konuştum, elbette hepsi çok üzgün” ifadesini kullandı.

Ivanka Trump eski eşi hakkında “İhmalkar” nitelendirmesi yaparken, “Bunun kendisine olacağını hiç düşünmedi” diye konuştu.

ABD Başkanı’nın koronavirüse yakalandığını öğrendiğinde şoke olduğunu belirten Ivana Trump, “En temiz, en sağlıklı insandır. En sağlıklı yemekleri yemez ama diğer taraftan çok sağlıklıdır. Her zaman ellerini yıkar ve dikkatlidir. Tek zayıflığı yediği yemekler. Fast food hamburger sever. Bu onun en büyük zaafı” ifadesini kullandı.

Ivana Trump, Donald Trump ile 1977-1992 yılları arasında evliydi. Bu evlilikten Donald Trump Jr., Eric Trump ve Ivanka Trump dünyaya geldi.

Öte yandan maske takmayı önermeyen, maske ve sosyal mesafe kurallarının uygulanmadığı mitingler ve toplantılar düzenleyerek seçmenlerine seslenen 74 yaşındaki Donald Trump, cuma gününden beri kaldığı hastanede tedavi olmaya devam ediyor.

Maryland’daki Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi’nde tedavi gören Trump’ın cuma günü oksijen değerlerinin aniden düştüğü ve yüksek ateşinin olduğu, ancak bugün sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Donald Trump’ın yanı sıra 50 yaşındaki eşi Melania Trump’ın da Covid-19 testi pozitif çıkmış, ancak First Lady’nin tedavisine evde devam edildiğini öğrenilmişti. Çiftin 14 yaşındaki oğulları Barron Trump’ın test sonucunun ise negatif olduğu belirtilmişti.

Kaynak: NTV