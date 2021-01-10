Dönmez'den "Türkiye-Nahçıvan doğal gaz anlaşması" açıklaması
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı anlaşmasına ilişkin, "İnşallah önümüzdeki birkaç ay içerisinde ihalesini tamamlayacağız ve boru hattının imalatının inşaatına süratle başlayacağız" dedi.
Sarıkamış Harekatı'nın 106. yılı anma etkinliklerinin ardından Iğdır'a gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Valilik ile belediyeyi ziyaret ederek Vali ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim ile bir süre görüştü.
Bakan Dönmez, belediye ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte enerji ve tabii kaynaklar alanındaki faaliyetler konusunda, ilgili birimlerden talepler, projeler ve yatırımlarla alakalı geniş bir değerlendirme imkanı bulduklarını söyledi.
Kentin yaklaşık 3 yıldır doğal gaz kullandığını anımsatan Dönmez, "İnşallah yeni dönemde beldelerimize, belediyelerimize de doğal gazı ulaştırmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." ifadelerini kullandı.
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