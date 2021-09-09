Döviz hesapları rekor kırdı

09 Eylül 2021 Perşembe, 15:12

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun, 'çekirdek enflasyon' vurgusunun ardından dolar ve avro yükselişini sürdürdü.

Ay başında enflasyon oranı üzerinde faiz uygulayacağı taahhütüne atıf yapmayı bırakan ve yatırımcılarda faiz indirimlerinin yaklaştığı izlenimini uyandıran Kavcıoğlu, dün yaptığı konuşmada para politikasının yeterince sıkı olduğunu söyledi.

Konuşmasında TCMB'nin bundan sonra politika faizinden yüksek olan enflasyon oranı yerine politika faizinden yaklaşık 200 baz puan daha aşağıda olan çekirdek enflasyonu izlemeye ağırlık vereceğini ifade eden Kavcıoğlu'nun açıklamalarının ardından TL yüzde 1.5'e yakın değer yitirdi.

REKOR ARTIŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan 3 Eylül haftasına ait para banka verilerine göre, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 1 milyar 922 milyon dolar artış gösterdi.

Böylece bir önceki hafta 236 milyar 196 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 238 milyar 118 milyon dolara geldi.