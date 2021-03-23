Türk Tabipleri Birliği'nden "risk haritası tepkisi": 'Salgını yönetemiyorsunuz!'

23 Mart 2021 Salı, 19:39

Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden vaka oranlarının en çok arttığı ve azaldığı illeri açıkladı. Koca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında, "Son hafta 100 bin nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan. En çok azalan illerimiz: Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur. Riski ortadan kaldıracak olan tedbirdir" dedi.

Türk Tabipleri Birliği ise vaka oranlarının açıklamasının ardından "salgın yönetilemiyor" diyerek tepki gösterdi. TTB'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Salgın yönetilemiyor, vakalar ve ölümler hızla artıyor, bedelini toplum olarak ödüyoruz! 8-14 Şubat haftasından 13-19 Mart haftasına Türkiye risk haritasındaki değişim..."