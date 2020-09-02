Dr. Mehmet Hozikligil, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Dr. Mehmet Hozikligil, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
02 Eylül 2020 Çarşamba, 08:25
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Ankara'da görev yapan Dr. Mehmet Hozikligil, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. 

Ölüm haberini #Ölüyoruz etiketiyle duyuran Türk Tabipleri Birliği, "Ankara'da görev yapan Dr. Mehmet Hozikligil'i de ne yazık ki COVID-19 nedeniyle kaybettik. Yakınlarına ve meslektaşlarımıza başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" diye yazdı.


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