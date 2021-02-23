DSÖ ekibi üyesi Dwyer, Vuhan’daki yürüttükleri araştırmanın detaylarını yazdı

23 Şubat 2021 Salı, 13:38

Çin'in Vuhan kentine giden DSÖ ekibinde yer alan Avustralyalı Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı Dominic Dwyer, Vuhan’a elde ettikleri bilgileri aktardı. The Guardian’a bir yazı yazan Dwyer, "Araştırmalarımız, virüsün büyük olasılıkla hayvan kaynaklı olduğu sonucuna vardı. Muhtemelen, bilinmeyen bir yerde, henüz bilinmeyen bir zamanda hayvan aracılığıyla yarasalardan insanlara geçti. Bu tür "zoonotik" hastalıklar daha önce salgınları tetiklemiştir. Ancak halen mevcut pandemiye yol açan olaylar zincirini kesin olarak doğrulamak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

İHTİMAL DÜŞÜK

Habertürk’te yer alan habere göre, politik olarak baktığımız en hassas seçenek, virüsün bir laboratuvardan kaçmış olma ihtimali diyen Dwyer, bunun son derece düşük bir ihtimal olduğunu belirtti. Dwyer, “Vuhan Viroloji Enstitüsü'ndeki bilim insanlarıyla konuştuk. Rutin olarak alınan ve saklanan bilim insanlarının kan örneklerinin, enfekte olduklarına dair işaretlerin test edildiğini duyduk. Fakat koronavirüse karşı antikor kanıtı bulunamadı. Biyogüvenlik denetimlerine baktık, kanıt yok” dedi.

Çin'de gerçekleştirdikleri araştırmanın birinci aşama olduğunu belirten Dwyer, "Resmi raporumuzu önümüzdeki haftalarda yayınlayacağız. Örneğin 2019'un başlarında, virüsün Avrupa'da dolaştığına dair kanıtları araştırmak için veriler de incelenecek, araştırma daha da ileriye taşınacak. Ve bir sonraki pandemiyi araştırma şeklimizi iyileştirmek için deneyimlerimizden öğrenmeye devam edeceklerini" vurguladı.