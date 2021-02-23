DSÖ ekibi üyesi Dwyer, Vuhan’daki yürüttükleri araştırmanın detaylarını yazdı
Dünya Sağlık Örgütü ekibinden Dominic Dwyer, Vuhan’da gerçekleştirdikleri koronavirüsün kökenine dair yaptıkları araştırmanın detaylarını The Guardian’da yazdı.
Çin'in Vuhan kentine giden DSÖ ekibinde yer alan Avustralyalı Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı Dominic Dwyer, Vuhan’a elde ettikleri bilgileri aktardı. The Guardian’a bir yazı yazan Dwyer, "Araştırmalarımız, virüsün büyük olasılıkla hayvan kaynaklı olduğu sonucuna vardı. Muhtemelen, bilinmeyen bir yerde, henüz bilinmeyen bir zamanda hayvan aracılığıyla yarasalardan insanlara geçti. Bu tür "zoonotik" hastalıklar daha önce salgınları tetiklemiştir. Ancak halen mevcut pandemiye yol açan olaylar zincirini kesin olarak doğrulamak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
İHTİMAL DÜŞÜK
Habertürk’te yer alan habere göre, politik olarak baktığımız en hassas seçenek, virüsün bir laboratuvardan kaçmış olma ihtimali diyen Dwyer, bunun son derece düşük bir ihtimal olduğunu belirtti. Dwyer, “Vuhan Viroloji Enstitüsü'ndeki bilim insanlarıyla konuştuk. Rutin olarak alınan ve saklanan bilim insanlarının kan örneklerinin, enfekte olduklarına dair işaretlerin test edildiğini duyduk. Fakat koronavirüse karşı antikor kanıtı bulunamadı. Biyogüvenlik denetimlerine baktık, kanıt yok” dedi.
Çin'de gerçekleştirdikleri araştırmanın birinci aşama olduğunu belirten Dwyer, "Resmi raporumuzu önümüzdeki haftalarda yayınlayacağız. Örneğin 2019'un başlarında, virüsün Avrupa'da dolaştığına dair kanıtları araştırmak için veriler de incelenecek, araştırma daha da ileriye taşınacak. Ve bir sonraki pandemiyi araştırma şeklimizi iyileştirmek için deneyimlerimizden öğrenmeye devam edeceklerini" vurguladı.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan, Gollere devam dedi İmamoğlu'ndan yanıt geldi
- Erkan Baş'tan Özlem Zengin'e 'örgüt evi' yanıtı
- Yayın yasağı geldi
- Pervin Buldan'dan Soylu'ya 'çözüm süreci' yanıtı
- AKP’li başkana evinde özel aşı
- Pentagon'dan S-400 açıklaması
- Fatih Portakal'dan, AKP ve MHP'ye gönderme
- Berat Albayrak geri dönüyor iddiası!
- CHP'li başkanın odasında 'böcek'!
- En çok vakanın görüldüğü ilde ek tedbirler alındı
Video Haberler
- Uçak acil iniş yaptığı sırada otoyoldaki araca çarptı
- Otomobiline benzin döküp ateşe verdi!
- Lüks siteye yapılan operasyonda bulundu
- Hemşireye saldırı anı kamerada
- Şarkıcı Çılgın Sedat'ın evinde yangın çıktı
- İstanbul Boğazı’nda şaşırtan manzara
- AKP İzmir Kongresi'ne ilişkin skandal görüntüler
- Haziran ayı itibariyle hizmete sunacağız
- İhbara giden polis, 20 kişiyi parti yaparken yakaladı
- Mültecileri taşıyan teknenin alabora olduğu an kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan, Gollere devam dedi İmamoğlu'ndan yanıt geldi
- Erkan Baş'tan Özlem Zengin'e 'örgüt evi' yanıtı
- Yayın yasağı geldi
- Pervin Buldan'dan Soylu'ya 'çözüm süreci' yanıtı
- AKP’li başkana evinde özel aşı
- Pentagon'dan S-400 açıklaması
- Fatih Portakal'dan, AKP ve MHP'ye gönderme
- Berat Albayrak geri dönüyor iddiası!
- CHP'li başkanın odasında 'böcek'!
- En çok vakanın görüldüğü ilde ek tedbirler alındı