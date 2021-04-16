DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Vakalar iki katına çıktı

16 Nisan 2021 Cuma, 17:11

Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamada, haftalık koronavirüs vaka sayısının dünya genelinde son iki ay içerisinde iki katına çıktığını ve şimdiye kadar ki görülen en yüksek orana ulaştığını söyledi.

Asya-Pasifik bölgesi ve Papua Yeni Gine’yi merkez alan bir değerlendirme toplantısında konuşan Ghebreyesus, “Vakalar ve hayatını kaybedenlerin sayısı endişe verici oranlarda artmaya devam ediyor” dedi.

Dünya genelinde ise koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyona ulaştı. Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, virüs kaynaklı en fazla can kaybı 578 bin 993 ile ABD'de kaydedildi.

Dünya genelinde 139 milyon 710 bin 707 vaka tespit edilirken, virüs bulaşan 118 milyon 763 bin 479 kişi iyileşti.