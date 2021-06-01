DSÖ'den Sinovac aşısına onay kararı
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüse karşı geliştirilen Çin aşısı Sinovac'a acil kullanım onayı verdiğini açıkladı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'li şirket Sinovac tarafından geliştirilen ve Türkiye'de de kullanılan koronavirüs aşısı CoronaVac'a acil kullanım izni verdiğini açıkladı.
Son olarak Endonezya'da klinik deneyleri gerçekleştirilen CoronaVac'ın etkinlik oranı can kaybını önlemede yüzde 98, hastaneye yatmayı önlemede ise yüzde 96 olarak açıklanmıştı.
Video Haberler
- Peş peşe ortaya çıktı! Cep telefonuna kaydettiler
- Eşiyle tartıştı, kayınbiraderinin aracına çarptı
- Cem Yılmaz nafakanın azaltılmasını istedi
- CHP'li Odabaşı'ndan Tevfik Göksu'ya 'Altıyol' yanıtı
- Trafikte skandal görüntüler! O anları kayda aldılar
- Yanan binanın 2. katından böyle atladı
- Film ekibini taşıyan minibüs kaza yaptı: 9 yaralı
- Polise saldıran şüpheli ayağından böyle vuruldu
- Deprem konut alanında ağaç katliamı
- Pendik'te velayet saldırısı: Yol kesip dehşet saçtılar
En Çok Okunan Haberler
- Kapalıçarşı esnafından korkutan dolar ve altın öngörüsü
- Erdoğan'dan sonraki 'cumhurbaşkanı' adayını açıkladı
- Ziya Selçuk, okulların açılacağı tarihi açıkladı
- Sedat Peker'den Doğu Perinçek'in sözlerine yanıt
- Sedat Peker'den Davutoğlu'na yanıt
- 14 mermilik saldırı raftan indi
- Davutoğlu'ndan 'Suriye'ye giden silahlar' açıklaması
- Selvi'nin Erkam Yıldırım 'kulis'i alay konusu oldu
- Paranın izini sürdü: Ağar ailesinin diğer işleri
- Babasının zincirlediği 6 yaşındaki çocuk açlıktan öldü