DSÖ'den Sinovac aşısına onay kararı

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüse karşı geliştirilen Çin aşısı Sinovac'a acil kullanım onayı verdiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
01 Haziran 2021 Salı, 17:38
DSÖ'den Sinovac aşısına onay kararı
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'li şirket Sinovac tarafından geliştirilen ve Türkiye'de de kullanılan koronavirüs aşısı CoronaVac'a acil kullanım izni verdiğini açıkladı.

Son olarak Endonezya'da klinik deneyleri gerçekleştirilen CoronaVac'ın etkinlik oranı can kaybını önlemede yüzde 98, hastaneye yatmayı önlemede ise yüzde 96 olarak açıklanmıştı. 


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