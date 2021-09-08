DSÖ'den zengin ülkelere aşı tepkisi: Daha fazla vaat değil aşıları istiyoruz

08 Eylül 2021 Çarşamba, 23:08

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yüksek gelirli ülkelerin koranavirüs aşıları konusunda verdikleri sözleri yerine getirmediklerine dikkati çekerek, "Daha fazla vaat istemiyoruz. Sadece aşıları istiyoruz" dedi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, stoklarında bol miktarda Covid-19 aşısı bulunan zengin ülkelere seslendi.

Düşük gelirli ülkelere aşı sağlanabilmesi adına destekleyici aşıların ertelenmesi çağrısında bulunan Ghebreyesus, "Küresel olarak şimdiye kadar 5,5 milyar doz Covid-19 aşısı yapıldı. Ancak bunların yüzde 80'i yüksek ve orta üst gelirli ülkelerde uygulandı" dedi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün, bu ay sonuna kadar her ülke nüfusunun yüzde 10'u, yıl sonuna kadar yüzde 40'ı ve 2022'nin ortasına kadar da yüzde 70'inin aşılanma hedefinin devam ettiğini belirtti.

Yüksek gelirli ülkelerin neredeyse yüzde 90'nının yüzde 10 hedefine, yüzde 70'den fazlasının ise yüzde 40 hedefine şimdiden ulaştığına dikkati çeken Ghebreyesus, "Hiçbir düşük gelirli ülke her iki hedefe de ulaşamadı ama bu onların suçu değil" dedi.

Ghebreyesus, zengin ülkelerden ve aşı üreticilerinden mazeretler duyduklarını ifade ederek şöyle konuştu:

Aşı eşitliği hakkında çok şey konuşuldu, ancak çok az eylem yapıldı. Yüksek gelirli ülkeler 1 milyardan fazla doz bağış sözü verdi ama bu dozların yüzde 15'i gerçeğe dönüştü. Üreticiler, COVAX ve düşük gelirli ülkelere öncelik sözü verdiler. Daha fazla vaat istemiyoruz. Sadece aşıları istiyoruz. Şimdi boş vaatlerin değil, gerçek liderliğin zamanıdır.

Dünyanın virüsün yayılmasını engelleyecek ve hayat kurtaracak imkanlara sahip olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, ancak bu imkanların etkili ve adil kullanılmadığını ifade etti.