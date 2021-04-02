Düğün salonu çalışanlarından tabutlu eylem

02 Nisan 2021 Cuma, 16:40

Türkiye'de aralıklarla artan tedbirlerle yaklaşık bir yıldır faaliyette bulunamayan toplantı ve düşün salonları işletmecileri kapılarına kilit vurma noktasına geldi. İstanbul Toplantı ve Düğün Salonları İşletmecileri Esnaf Odası'na (İSTDO) bağlı işletme sahipleri ve çalışanları, seslerini duyurabilmek için Sarayburnu'nda eylem yaptı. Yeşilçuha sarılı tabutun üzerinde iflas noktasına gelen düğün ve toplantı salonlarının adı yazıldı.

Eylem yapan esnaf, "Düğün sektörü üvey evlat mı?", "Oyunsuz düğün olmaz", "Düğünüme tarih ver", "Sağlıklı düğünler düğün salonlarında" dövizleri açtı.

Eylemde İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Adem Sönmez basın açıklaması okudu. Düğün salonu esnafının bitme noktasına geldiğini belirten Sönmez, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve hükümetten seslerini duymasını istedi.

Sönmez, şunları söyledi:

"Bizler, bir yıldır faaliyet gösteremeyen düğün davet mekanlarının işletmecileri olarak, bugün burada iflasın kapısından içeri girmiş, işletmelerimizin artık yeter diyen sesleriyiz. Bizler, bir yıldır aile olamayan, boş evlerine kira veren çiftlerimizin mağduriyeti için buradayız. Bir yıldır, 30 /50 kişiye ikramsız, müziksiz, bir saat süre kısıtlama ile çalışılması istenerek işlevsiz hale getirilen, düğün davet salonları olarak buradayız. Bizler, kirasını ödeyemediği için dükkan sahipleri ile mahkemelik olan, SGK ve vergi ödemelerini ödeyemediği için devlet tarafından ihtar çekilen, elektrik, su, çevre temizlik, ilan reklam tabela, stopaj, doğalgaz vb. faturalarını ödeyemeyen, ailesine pazar parası veremeyen, personel ödemelerini gerçekleştiremeyen, geçimini sağlayamayan bir meslek grubu olarak bugün buradayız. Bizler, dilenci değiliz. Devletimize ödediğimiz vergi ile istihdam ettiğimiz yüz binleriz."

TALEPLERİNİ SIRALADILAR

Toplantı ve düğün salonu işletmecileri, Ramazan Bayramı ile faaliyetlerine geçebileceklerine ilişkin müjdenin bugünden verilmesini istiyor. Toplantı ve düğün salonu işletmecileri ve çalışanlarının talepleri şöyle:

- Yüzde 50 kapasite ve HES kodu kontrolü ile gerekli tedbirler ışığında açılmak,

- Törenlerin en az 3 saat sürmesine izin verilmesi,

- Hijyen kuralları çerçevesinde ikram verilmesine müsaade edilmesi,

- Düğünlerde, çekirdek ailelerin kendi aralarında oyun oynanmasına müsaade edilmesi,

- Düğün davet salonlarından 2021 yılı sonuna kadar kira stopaj vergisinin alınmamasını

- 2021 yılı sonuna kadar ilan reklam ve çevre temizlik vergilerinden düğün sektörünün muaf tutulmasını,

- Faaliyet konusu 93.29.02 nace kodu “düğün, balo ve kokteyl salonlarının işletilmesi” olan işletmeler dışındaki cafe, cafeterya, restaurant , dernek lokali vb. işletmelerin düğün etkinliği yapmalarına müsaade edilmemesini,

- Havaların ısınmasıyla beraber kontrolü mümkün olmayan sokak düğünlerine asla müsaade edilmemesi,

- 2021 yılı SGK primlerim borçlarımızın silinmesi,

- Nisan, mayıs, haziran ve temmuz ayları dahil olmak üzere asgari ücretten az olmamak kaydıyla tüm düğün davet salonlarına nakdi yardım yapılması.

- Düğün sektörünün tüm kredi borçlarının 2021 yılı sonun kadar ertelenmesi,

- Turizm sektörünün aşılama programına, düğün davet sektörünün de dahil edilmesi.

"87 YAŞINDAKİ BABAM EMEKLİ MAAŞINDAN BANA PARA GÖNDERİYOR"

22 senedir düğün saloncusu olan Tuncay Ceren, isyanını “Bir sene öncesine kadar çiftlerin mutluluklarına şahit oluyorduk. Maalesef bu süreçten sonra kendi acılarımıza şahit oluyoruz. Çoluğumuz çocuğumuz perişan. Kredi alamıyoruz. Bankalar kredi vermiyor. Borçlarımız üstüne katlanarak büyüdü. Bu zamanda en sağlıklı olan düğün salonları, her kurala uyarak devam etmesine rağmen maalesef günah keçici biz olduk. Restoranlar yüzde 50 ile devam ederken biz maalesef devam edemiyoruz. Bu bizi günden güne batağa götürüyor. Borçlarımızı ödeyemez olduk. Çoluğumuzun çocuğumuzun yüzüne bakamaz olduk. En kötüsü 22 senedir düğün saloncuyum 87 yaşında babam Sivas’ta emekli maaşından bana para gönderiyor ve ben onunla geçinmeye çalışıyorum." sözleriyle dile getirdi.

Salon sahibi Rıza Başan da “Şu an tek amacımız evimiz ekmek götürmek ama götüremiyoruz. Kiralarımız çok yüksek olup çocuklarımız bizden bir şeyler bekliyor. Maalesef onların istedikleri hiçbir şeyi alamıyoruz. Artı salon sektörü gerçek anlamda bir yıldır iş yapamayan günlük satış yapmayan bir halde. Yani bir bakkal değiliz biz, bir market değiliz bizim, en az bir ay önceden bir buçuk ay önceden rezerve ile çalışan bir sektörüz. Biz tarihimizi rica ediyoruz yetkililerinden. Bayram sonuna verirlerse biz ona göre rezervimizi yaparız. Ayakta kalmaya çalışırız. Ayakta kalamayan saloncu arkadaşlarımız gibi yok olmak istemiyoruz. Biz de bu ülkenin vatandaşıyız biz de bu ülkenin esnafıyız biz de vergi ödüyoruz. Ricamız bir an önce başkanımızın da söylediği gibi sokak düğünleri veya diğer düğünlerin önünün açılması. Rica ediyoruz salonlarımızın kapısı açılsın tarih verilsin” ifadelerini kullandı.

Düğün salonu yöneticisi Erdinç Boy, “50 kişi ile düğün yapmak demek kuyumcuda bisküvi satmak demektir. Kuyumcu bisküvi satabilir mi? Satamaz. Düğün salonları da 50 kişi ile nikah yapın diyor. Böyle bir şey olmaz. Devletin bize yardım etmesi gerekiyor" dedi.

“BEN SALONUMU KİRALARINDAN DOLAYI KAPATTIM”

İşletmeci Çetin Sağlam da “Ben salonumu kiralarından dolayı kapattım. Gerçekten sektör zor durumda. Bu yapılamayan düğünler kontrolsüz şekilde evinde, bahçesinde yapılıyor. Bunun bulaşıyı daha da hızlandırdığını düşünüyoruz. Bizler salonlarımızda her şeye uygun şekilde hizmet veriyoruz. Biz bu noktada devlet büyüklerimizden destek bekliyoruz. Bizim için en önemli olan şey bize bir tarih verilmesi. Biz de o tarih doğrultusunda organize edip kaliteli ve sağlıklı hizmeti verebilmek istiyoruz" diye konuştu.

25 yıllık saloncu Oruç Oymak ise, “Biz bir aileyiz yeni ailelerin kurulmasın yuvaların kurulmasında ön ayak olan öncülük eden esnaf grubuyuz. 10 aydır hiçbir maddi kaynağımız yok. Biz de sesimizi duyurarak bu pandemi şartlarında pandemi ile birlikte hayatın devam edeceğini iddia ediyoruz. Kurallara, disipline uyarak aile ortamında düğün salonlarında çok daha rahat yapılabileceğini söylemek istiyoruz. Düğün salonlarının açılmasını, gelin damatların yuva kurmasına fırsat verilmesini istiyoruz. Ülkenin bu sosyal adaletinin her alana yayılmasını istiyoruz. Biz de bu adaletten hakkımıza düşeni istiyoruz. Lütfen yetkililer sesimizi duysun. Salonların açılmasını tarih verilmesini istiyoruz. Biz saloncular olarak her türlü kurala pandemi ile birlikte yaşamaya söz veriyoruz” ifadelerini kullandı.

"DÜĞÜN SALONUM TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN VEFAT ETTİ"

İstanbul Düğün ve Davet Salonları Esnaf Odası Genel Sekreteri Ahmet Batmaz, “Covid-19 döneminde 19 Mart 2020 tarihinde tabiri caizse salonum koronavirüs hastalığına kapıldı. Bütün müdahalelere rağmen bütün işlemlere rağmen salonumuz 14 Eylül 2020 tarihinde vefat etti. Kiralarımızı ödeyemedik personel ödemelerimizi gerçekleştiremedik. Devlete olan borçlarımızı gerçekleştiremedik. Hazırlıksız yakalandık. Biz Covid-19’a tadilat yapmıştık. Kredi borçlarımız vardı onları ödeyemedik. 6 ay gibi bir sürede dayanabildik. 14 Eylül 2020 tarihinde vefat etti. Cenazesini gömdük. Diğer arkadaşlarımız ayrı sıkıntıları yaşamazsın diye bugün devletimizden bizleri görmesini istiyoruz, taleplerimize cevap vermesini. Çok istediğimiz bir şey yok. Bir an önce normalleşme takvimi içerisinde düğünlerimizin tarihlerinin belirlenmesini istiyoruz. Mağdur olan çiftler var. Ödediğimiz krediler var. Onların ertelenmesini talep ediyoruz. Yüksek kira giderlerimiz var. Bu konuda devletten acil destek talep ediyoruz. Kendi aile geçimlerini sağlayan birçok esnafımız var. Arkadaşımız var onlara destek talep ediyoruz. Biliyorsunuz devletin vermiş olduğu bir ödenek vardı. 31 Mart itibariyle sona erdi onun düğün sektörüne yönelik olarak devamını arzu ediyoruz devletimizden talep ediyoruz” dedi.