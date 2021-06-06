A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020'deki destek etiketi açıklandı

06 Haziran 2021 Pazar, 17:15

11 Haziran ve 11 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan ve A Milli Futbol Takımımızın A Grubu'nda mücadele edeceği EURO 2020'nin (Avrupa Futbol Şampiyonası) sosyal medyadaki resmi bayrak etiketleri belli oldu. Türkiye'nin etiketi, "#TUR" olarak belirlendi.

Turnuvadaki tüm takımların etiketleri şu şekilde:

A Grubu: İtalya #ITA, İsviçre #SUI, Türkiye #TUR, Galler #WAL

B Grubu: Belçika #BEL, Danimarka #DEN, Finlandiya #FIN, Rusya #RUS

C Grubu: Avusturya #AUT, Hollanda #NED, Kuzey Makedonya #MKD, Ukrayna #UKR

D Grubu: Hırvatistan #CRO, Çekya #CZE, İngiltere #ENG, İskoçya #SCO

E Grubu: Polonya #POL, Slovakya #SVK, İspanya #ESP, İsveç #SWE

F Grubu: Fransa #FRA, Almanya #GER, Macaristan #HUN, Portekiz #POR

Sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinde bu etiketler girildiğinde, gönderilerde etiketlerin yanında turnuva süresince ülkenin bayrağı gözükecek.