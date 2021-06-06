A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020'deki destek etiketi açıklandı
EURO 2020'de mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı'nın ve diğer tüm takımların sosyal medyadaki bayrak etiketleri belli oldu.
11 Haziran ve 11 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan ve A Milli Futbol Takımımızın A Grubu'nda mücadele edeceği EURO 2020'nin (Avrupa Futbol Şampiyonası) sosyal medyadaki resmi bayrak etiketleri belli oldu. Türkiye'nin etiketi, "#TUR" olarak belirlendi.
Turnuvadaki tüm takımların etiketleri şu şekilde:
A Grubu: İtalya #ITA, İsviçre #SUI, Türkiye #TUR, Galler #WAL
B Grubu: Belçika #BEL, Danimarka #DEN, Finlandiya #FIN, Rusya #RUS
C Grubu: Avusturya #AUT, Hollanda #NED, Kuzey Makedonya #MKD, Ukrayna #UKR
D Grubu: Hırvatistan #CRO, Çekya #CZE, İngiltere #ENG, İskoçya #SCO
E Grubu: Polonya #POL, Slovakya #SVK, İspanya #ESP, İsveç #SWE
F Grubu: Fransa #FRA, Almanya #GER, Macaristan #HUN, Portekiz #POR
Sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinde bu etiketler girildiğinde, gönderilerde etiketlerin yanında turnuva süresince ülkenin bayrağı gözükecek.
Video Haberler
- Erdoğan, Görevi devraldığımda ağaç mağaç yoktu dedi
- Otobüste skandal olay! Polis o genci arıyor
- Sahne sokakta dedi, şarkısıyla çağrıda bulundu
- Dev yılanı gören çiftçi şaşkınlığını gizleyemedi
- CHP'li Toprak, Erdoğan'ın 'müjdeleri'ni yorumladı
- Pitbull saldırısı! Terier cinsi köpeği havada kaptı!
- Kamera kayıtları incelendi, tacizci saldırgan yakalandı
- Dikkat! Trafikte sizin de başınıza gelebilir
- Temizlik görevlisi vicdanının sesini dinledi
- Dalgıçlar tarafından çıkarıldı, görenler şaştı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- MHP'li vekilin ziyaretinde Atatürk fotoğrafı yok
- Biz seni Çakıcı’nın elinden almadık mı
- Portakal, Peker'in gözden kaçan sözüne dikkat çekti
- Sedat Peker’in verdiği tarih
- LGS sınavı arasında şaibe iddiası
- Ayvalık halkından 'mera' tepkisi
- Ekonomist Özgür Demirtaş'a ölüm tehdidi
- 70 milyon liralık vurgun
- Bakan Yardımcısı Birpınar'ın diğer maaşı ortaya çıktı!
- AKP'li Külünk'ün '17-25' açıklaması yeniden gündemde!