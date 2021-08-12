Dünya Ralli Şampiyonası’nda heyecan Belçika’ya taşınıyor

12 Ağustos 2021 Perşembe, 15:26

Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nda (WRC) 2021 takviminin 8. rallisi Belçika’da koşulacak. Dar, virajlı ve kaygan asfalt yollarda gözler şampiyona lideri Sebastien Ogier’in üzerinde olacak.

Motor sporları dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nda (WRC) 2021 takviminin 8. rallisi Belçika’da koşulacak. 13-15 Ağustos tarihleri arasındaki ralli, 20 etap üzerinden gerçekleştirilecek. Toplam 295.78 kilometrelik heyecan boyunca pilotlar bisiklet klasiklerinin de geçtiği Kemmelberg Tepesi’ni ve Monteberg tırmanışını da aşacak.

Asfalt rallisi olarak tanımlanan ve iptal edilen Britanya Rallisi yerine takvime dahil edilen Belçika Rallisi’nde pilotlar virajlı ve tozlu yollarda bitiş çizgisine en iyi zamanla gelmeye çalışacak.

Sezonun 8. rallisi öncesinde gözler yine Sebastien Ogier’in üzerinde olacak. Geride kalan 7 rallinin 4’ünü kazanarak pilotlar sıralamasında 148 puanla lider olan Red Bull sporcusu Ogier’i diğer Red Bull sporcuları Evans 111 puanla, Thierry Neuville ise 96 puanla takip ediyor.



