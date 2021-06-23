Dünya rekortmenin kardeşi de abisinin izinden gidiyor

23 Haziran 2021 Çarşamba, 19:26

Sırbistan da yapılan Havuz Apneası yarışında Bakırköy Ata Spor Kulübünün sporcusu Yunus Toparlak büyüklerde 16x50 m dünya dördüncüsü oldu.

İki yıl önce abisi Derin Toparlak aynı mesafede dünya rekoru kırmıştı.

Yunus Toparlak bir sonraki yarışta abisinin rekorunu da geçeceğini ve Ay-yıldızlı bayrağı göklere çektireceğini söyledi.