Dünya rekortmenin kardeşi de abisinin izinden gidiyor
Yunus Toparlak, abisi Derin Toparlak'ın rekorunu kırmak istediğini söyledi.
Sırbistan da yapılan Havuz Apneası yarışında Bakırköy Ata Spor Kulübünün sporcusu Yunus Toparlak büyüklerde 16x50 m dünya dördüncüsü oldu.
İki yıl önce abisi Derin Toparlak aynı mesafede dünya rekoru kırmıştı.
Yunus Toparlak bir sonraki yarışta abisinin rekorunu da geçeceğini ve Ay-yıldızlı bayrağı göklere çektireceğini söyledi.
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