Dünya Sağlık Örgütü uyardı: İkinci dalga her an gelebilir

26 Mayıs 2020 Salı, 10:25

Koronavirüs salgını ile birlikte çok kritik açıklamalarda bulunan ve bilimsel tedbirleri gündeme getiren Dünya Sağlık Örgütü dün gece yeni bir açıklama yaptı.

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü’nün üst düzey isimlerinden Dr. Mike Ryan, internet üzerinden bir toplantı düzenledi.

“DÜŞÜŞÜN DEVAM EDECEĞİNİN GARANTİSİ YOK”

DSÖ Acil Durum Bölümü’nü yöneten Dr. Ryan, birçok ülkede korona virüs salgınının yavaşladığını hatırlatırken, “Buna rağmen Orta ve Güney Amerika’da, Güney Asya’da ve Afrika’da salgın hız kazanıyor. Salgın genelde dalgalar halinde geliyor. Bu da salgının ilk dalgasını atlatan bir yerde bu yılın sonunda tekrar salgın patlayabilir. Ayrıca önlem ve yasaklar çok erken kaldırılırsa enfeksiyon oranı da artabilir” ifadesini kullandı.

Ryan, “Normalde ikinci dalgadan bahsettiğimizde ilk dalganın ardından geldiğini söyleriz ve bu genelde birkaç ay sonra olur. Ve birçok ülke için bu birkaç ay çok yakın bir zaman olabilir. Fakat bunun da bilincinde olmalıyız ki bu salgın her an sıçrama yapabilir. Virüsün düşüşte olması demek bu düşüşün devam edeceği anlamına gelmez” ifadesini kullandı.

Ryan, “Avrupa ve Kuzey Amerika’daki ülkeler kamu sağlığını, sosyal mesafeyi, izleme önlemlerini ve test yöntemlerini ön planda tutmalı” dedi.