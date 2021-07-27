Dünyaca ünlü arkeolog Dr. Berta Lledo Bodrum'da hayatını kaybetti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve Türkiye kıyıları ile Japonya’daki Ertuğrul Fırkateyni Kazı ve Kurtarma Projesi’ni yürüten kaptan Tufan Turanlı’nın eşi iki çocuk annesi İspanyol arkeolog Dr. Berta Lledo, bu sabaha karşı yaşamını yitirdi.

KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Japonya’nın Kushimoto Kenti açıklarında 1890 yılında 550 gemicisi ile batan Ertuğrul Firkateyni Kazısı Proje Koordinatörlüğü ve Bodrum’daki Sualtı Arkeoloji Enstitüsü’nde önemli restorasyon, kazı ve kurtarma çalışmalarına imza atan Lledo’nun yaklaşık iki yıldır kanser tedavisi gördüğü belirtildi. Lledo’nun dün akşam aniden fenalaştığı, eşi ve yakınlarının yardımı ile Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı ancak kurtarılamadığı öğrenildi.

"UNUTMAYACAĞIZ"

Uluslararası Sualtı Arkeoloji Müzesi Direktörü Tuba Ekmekçi yaptığı açıklamada, “Berta, Türkiye’deki sualtı tarihinin ve Japonya’daki Ertuğrul Firkateyninin gün ışığına çıkarılmasında çok önemli katkıları olan ve değerli bir bilim insanıydı. Gerçek büyük bir şok ve üzüntü içerisindeyiz. Enstitü olarak ve arkeologlar olarak onun çalışmalarını ve katkılarını asla unutmayacağız” diye konuştu.

Berta Lledo’nun cenazesi için İspanya’dan yakınlarının gelmesinin beklendiği ve perşembe günü Bitez Mezarlığı’nda toprağa verileceği belirtildi.