Dünyaca ünlü rapçi Shock G otel odasında ölü bulundu
Digital Underground'un kurucularından Chopmaster J, grup üyelerinden Shock G'nin otel odasında ölü bulunduğunu duyurdu.
Tupac'ı rap dünyasına armağan eden kişi olarak bilinen Shock G'nin ölümü şok etkisi yarattı.
Hip hop camiası DMX ve Black Rob'ın ardından şimdi de Shock G'yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Digital Underground'ın kurucu ortağı Chopmaster J, Instagram'dan yaptığı duyuruda Shock G'nin ölüm haberini verdi.
Shock G ile çekilmiş siyah beyaz bir fotoğrafını paylaşan Chopmaster J, "34 yıl önce, bir hip hop grubu olabileceğimizi ve bununla dünyayı ele geçirebileceğimiz konusunda çılgın bir fikrimiz vardı. Huzur içinde uyu Shock G" diye yazdı.
Asıl adı Gregory Jacobs olan Shock G'nin ölümü sosyal medyada derin bir etki yarattı.
1987 yılında gerçek adı Jimi Dright olan Chopmaster J ile Digital Underground'ı kuran Shock G, özellikle Tupac'a şans veren isim olarak tanındı. Bu nedenle de büyük itibar gördü.
Grubun en başarılı şarkısı ise 1990'da yayınlanan "The Humpty Dance" olmuştu.
57 yaşındaki Shock G'nin ölüm nedeni açıklanmadı, ancak ünlü rapçinin otel odasında ölü bulunduğu belirtildi.
Video Haberler
- İşte 23 Nisan'ın ilan edileceğini bilen ilk çocuk
- Sert tepki: Göksu’dan mesaj alıp bana soru sormayın
- Ekrem İmamoğlu'ndan Nagehan Alçı'ya sert tepki
- Kılıçdaroğlu'ndan videolu 23 Nisan mesajı
- Başkan Ataç çocuk korosuyla buluştu
- CHP'li gençlerden valiliğe '128 milyar dolar' testi
- TBMM’de davetsiz misafir
- Canlı yayında tuhaf sesler... Lütfen itiraf edin...
- Birçok dilde soruldu: 128 milyar dolar nerede?
- Çok konuşulacak video.... Hepsi kayıtlarda artık...
En Çok Okunan Haberler
- 3 ile dikkat çekti: İnsanlar ölmeye başlayacak
- Thodex'in kurucusundan 'vurgun' iddialarına yanıt
- Yeni bakan tepkilere dayanamadı, hesabını kapattı
- Erdoğan'a büyük şok!
- Hakan Altun'un sağlık durumuna ilişkin gelişme
- İmamoğlu'ndan 'Aday olacak mısınız?' sorusuna yanıt
- Bakan Koca'dan tedbirlerle ilgili açıklama
- Soylu'dan gece yarısı Thodex açıklaması
- Kripto para vurgunu! Milyar dolarlık olayda yeni gelişme
- Şevket Çoruh'tan Thodex paylaşımı