Dünyaca ünlü rapçi Shock G otel odasında ölü bulundu

23 Nisan 2021 Cuma, 10:35

Tupac'ı rap dünyasına armağan eden kişi olarak bilinen Shock G'nin ölümü şok etkisi yarattı.

Hip hop camiası DMX ve Black Rob'ın ardından şimdi de Shock G'yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Digital Underground'ın kurucu ortağı Chopmaster J, Instagram'dan yaptığı duyuruda Shock G'nin ölüm haberini verdi.

Shock G ile çekilmiş siyah beyaz bir fotoğrafını paylaşan Chopmaster J, "34 yıl önce, bir hip hop grubu olabileceğimizi ve bununla dünyayı ele geçirebileceğimiz konusunda çılgın bir fikrimiz vardı. Huzur içinde uyu Shock G" diye yazdı.

Asıl adı Gregory Jacobs olan Shock G'nin ölümü sosyal medyada derin bir etki yarattı.

1987 yılında gerçek adı Jimi Dright olan Chopmaster J ile Digital Underground'ı kuran Shock G, özellikle Tupac'a şans veren isim olarak tanındı. Bu nedenle de büyük itibar gördü.

Grubun en başarılı şarkısı ise 1990'da yayınlanan "The Humpty Dance" olmuştu.

57 yaşındaki Shock G'nin ölüm nedeni açıklanmadı, ancak ünlü rapçinin otel odasında ölü bulunduğu belirtildi.