Dünyada koronavirüs aşısı olan ikinci kişi William Shakespeare yaşamını yitirdi
Dünyada Kovid-19 aşısını olan ikinci insan olarak dünya medyasına konu olan William Shakeaspeare'in 81 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi. Shakeaspeare'in hayatını kaybetme nedeninin uzun süredir devam eden bir hastalığı nedeniyle olduğu belirtildi.
8 Aralık'ta İngiltere'de Pfizer/BioNTech aşısı uygulanan ve dünyada Covid-19 aşısı olan ikinci kişi olan William Shakespeare isimli adam, 81 yaşında hayatını kaybetti.
Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, İngiliz edebiyatı denince akla ilk gelen şair ve oyun yazarı William Shakespeare'in adaşı olması nedeniyle de dünya medyasına konu olan Shakespeare'in uzun süredir tedavi gördüğü Coventry and Wrcikshire Üniversite Hastanesi'nde öldüğü açıklandı. BBC, yaşlı adamın uzun süredir devam eden bir hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiğini yazdı.
?Koronavirüsünü olan ilk kişi ise 90 yaşındaki Margaret Keenan olmuştu.
90 yaşındaki Margaret Keenan koronavirüs aşısı olurken
İngiltere'de Ulusal İlaç ve Sağlık Ürünleri Denetleme Kurumu (MHRA), Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Pfizer ile geliştirdiği bu aşının yaygın kullanımına 2 Aralık'ta izin vermişti.
İlgili Haberler
- Fahrettin Koca: 1 milyondan fazla sağlık çalışanımızı 45 günde aşılamayı başardık
- Tokyo ve Osaka'da Japonya Öz Savunma Kuvvetleri yönetiminde Kovid-19 aşılama merkezleri açıldı
- Covid 19 aşısı: Tüm çocuklara aşılama yapılması gerekiyor mu?
- Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu: Okullar ve aşılama unutuldu
Video Haberler
- Yılanların çiftleşme dansı kamerada
- CHP'den çayda taban fiyat belirlenememesine tepki
- Kuyuda facia! Baba ve oğulları kurtarılamadı
- Tedirgin eden görüntüler! Sayısı her geçen gün artıyor
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler kameraya yansıdı
- Terk edilen yavru kediyi Latte isimli köpek emziriyor
- Sultangazi'de hareketli anlar! Polis alarma geçti
- Kendisine saldıran arkadaşa, piknik tüpüyle vurdu
- CHP'li Tanal sorusunu 16 kez tekrarladı!
- Eminönü'nde dehşet anları! Denize attığı kişi öldü
En Çok Okunan Haberler
- İktidar kulislerinde Erdoğan-Soylu yorumu
- 'Artık itiraf ediyorum' dedi, açıkladı
- 11 isim hakkında suç duyurusu
- Fatih Tezcan, Sedat Peker yayınlamadan kendisi yayınladı
- Guardian Peker'in 'nihai hedefi'ni yazdı
- Soylu ve Yıldırım hakkında beklenen açıklamayı yaptı
- Türkiye'deki dev market zinciri kapandı
- Akşener'den Erdoğan'a yanıt
- Peker'den yeni açıklama
- Altunların hedef gösterdiği hakime sürgün