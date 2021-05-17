Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu: Okullar ve aşılama unutuldu
Tam kapanmanın 17 Mayıs'tan itibaren sona ermesiyle İçişleri Bakanlığı, 'kademeli normalleşme'ye geçiş için alınacak tedbirleri açıkladı. Kararlara, uzmanlardan da tepki geldi.
İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu: Okullar ilk açılan son kapanan yerler olmalıdır. En büyük eksiklik okullarla ilgili bir düzenleme yapılmış olmaması ve bu ‘kapanma’ dediğimiz dönemde aşılama işinde bir ilerleme sağlanamamış olması. Öğretmenlerin aşılanmasıyla eğitime başlanması gerekirdi. Ama bu konuda herhangi bir şey yapılmadı. Günlük 5 bin vaka hedefi bilimsel dayanağı olan bir açıklama değildi. Epidemiyologlar salgının tam kontrol altına alınması için 100 binde 10 vaka gibi sayılardan söz ediyor. Bu sayıların uzağındayız. Ancak tam kapanma denilen dönemdeki uygulamaların bazıları da gerçekten çok saçmaydı. Mesela sokağa çıkma kısıtlamasından parka, bahçeye çıkışın kaldırılması olumlu oldu. Hatta hafta sonları da insanların parklara, bahçelere, evinin önüne çıkmasına izin verilmesi lazım.
65 yaş üstünün aşı olanlarının sokağa çıkabileceği, olmayanların çıkamayacağı gibi uygulaması zor kararlar var. Rezervasyon yaptırdıysanız ve paranın tümünü ödediyseniz gidebilirsiniz gibi yaşamla uyumlu olmayan kararlar da var. Bu nedenle yine karmaşık, uyumu zor bir döneme girdik gibi görünüyor.
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