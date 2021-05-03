Duyma güçlüğü çekenler kapanmadan olumsuz etkilendi
36 sivil toplum kuruluşu, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde işitme merkezlerinin faaliyetlerine devam etmesi talebinde bulundu.
36 sivil toplum kuruluşu, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde işitme merkezlerinin faaliyetlerine devam etmesi talebinde bulundu. İşitme merkezlerinin daha önceki kapanma dönemlerinde açık olduğunun hatırlatıldığı açıklamada “Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu, tam kapanma sırasında verdiği hatalı karardan geri dönmelidir” denildi.
Açıklamada, özetle şöyle denildi: “Her işitme merkezinin hastası kendine özel olup işitme engelliye ait işitme ayar arşivleri sadece bir merkezde bulunmaktadır. Cihazının ayarları bu merkezlerdeki işitme engellinin işitme hikâyesini bilen odyolog ve odyometristler tarafından yapılmaktadır. Cihazın bakım-onarım ve yedek parçaları tamir ve temini satın aldığı merkez ve kullandığı markaya göre çeşitlilik göstermektedir. Bu zaruri ihtiyaçlar yine sadece bu merkezler tarafından tedarik edilmektedir. Tamir için bekleyen binlerce işitme cihazı var. İşitme cihazı reçetelerinin süresi 10 gündür, düzenlenmiş reçeteler SGK sistemine bu süreçte girilemeyeceği için vatandaşlarımız reçetelerini de yenilemek zorunda kalacaklar.”
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