e-Nabız uygulamasına Covid-19 aşı durumu bilgilendirme özelliği eklendi

Sağlık Bakanlığı, e-Nabız uygulamasına yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşı durumu bilgilendirme özelliği ekledi.

AA
14 Ocak 2021 Perşembe, 10:09
e-Nabız uygulamasına Covid-19 aşı durumu bilgilendirme özelliği eklendi
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Çin'den Türkiye'ye getirilen CoronaVac aşısı, bugün itibarıyla sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

Aşı takviminin işlemeye başlamasıyla Bakanlık, e-Nabız uygulamasını güncelleyerek aşıyla ilgili yeni özellikler ekledi.

Yurttaşlar, uygulamaya eklenen "Covid-19 aşı durumu bilgilendirme özelliği" sayesinde aşı için belirlenen öncelik grubunda olup olmadıklarını görebilecek.



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