EBA'da Osmanlı armalı öğretmen!
Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemi üzerinden ders anlatan öğretmen, kamera önüne Osmanlı armalı önlükle çıktı.
Koronavirüs pandemisi nedeniyle, 2020-2021 eğitim öğretim dönemi 31 Ağustos’ta uzaktan telafi eğitimiyle devam ediyor.
Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemi üzerinden devam eden okullarda öğretmenler çevrimiçi olarak ders anlatıyor. Devam eden derslerde bir öğretmenin önlüğünde yer alan arma ise tepki çekti.
7’nci sınıf Sosyal Bilgiler dersini işleyen öğretmenin beyaz önlüğünün üzerinde, Osmanlı İmparatorluğu armasının bulunduğu görüldü.
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