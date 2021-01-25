Ebubekir Şahin yeniden RTÜK Başkanı oldu

RTÜK, başkanlık seçimi gündemiyle toplandı. RTÜK Başkanı Şahin’in 2 yıllık görev süresinin dolması sebebiyle Üst Kurul’da Başkanlık ve Başkan Vekilliği seçimi yapıldı. Oylamayla RTÜK Başkanı yeniden Ebubekir Şahin seçildi. RTÜK Başkan Vekili ise Arif Fırtına oldu. Şahin'in RTÜK Kanunu'na göre 2 yıllık görev süresi dolmuştu.

"MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLER KORUNMAYA DEVAM EDİLECEK"

Şahin, seçim sonrasında, ikinci başkanlık döneminde yapılacaklara ilişkin değerlendirme yaparak, "Başkanlığının yeni döneminde de RTÜK’ün milli ve manevi değerleri özenle korumaya devam edeceğini" söyledi. Şahin, sosyal medya platformlarının lisans alma süreçlerine ilişkin, "İnternet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık alanında önemli atılımlar yaparak yerli ve yabancı platformların lisanslama süreçlerini başlattık ve bu alandaki yoğun çalışmalarımız sürüyor" dedi.

"İSLAMOFOBİ KONFERANSI DÜZENLENECEK"

Şahin, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İletişim Başkanlığı'nın destekleriyle, Diyanet İşleri Başkanlığı, TRT, Erciyes Üniversitesi ve SETA ile birlikte, Uluslararası İslamofobi Sempozyumu düzenleneceğini" bildirdi.

"İSLAM ÜLKELERİNDEN GELEN İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİYLE ÇALIŞTAY"

Başkan Vekili Fırtına, "RTÜK, Türk devletleri ve İslam ülkelerinden gelip Türkiye’deki iletişim fakültelerinde yüksek öğrenimini sürdüren öğrencilerle birlikte gerçekleştirdiği 'Gelecekle İletişim Çalıştayları' çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışında bir dizi etkinlikler düzenleyerek uluslararası düzeyde faaliyetlerine devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

"CUMHURBAŞKANININ TALİMATI EMİRDİR"

Görev aldığı süre boyunca iktidara ve Erdoğan'a yakın bir bürokrat olarak anılmasına neden olan açıklamalarda bulunan Şahin, “Sayın cumhurbaşkanımız tarafından bir telkin ve talimat olmadı ama olursa devletimizin başıdır, onun talimat ve telkinleri devletimizin bütün organlarını ilgilendirir, emir telakki eder, ‘Başımızın üstünde’ deriz ama o ayrı bir şey. Rahatlıkla söyleyebilirim ki böyle bir talimat olmadı" ifadelerini kullanmıştı.

ELEŞTİREL YAYIN YAPAN KANALLARA CEZA YAĞDI

Şahin'in görev süresi boyunca RTÜK’ün FOX TV, TELE-1, KRT ve Halk TV’ye çeşitli cezalar vermesi tartışma konusu olmuştu. RTÜK üyesi İlhan Taşcı, “tarafsızlık” eleştirilerine konu olan kurulun 2020 yılı karnesini açıklamıştı. Taşcı’nın hazırladığı rapora göre, 2020 yılı boyunca iktidara yakın kanallara yalnızca 400 bin TL para cezası verilirken eleştirel yayın yapan kanallara ise bu durumun tam 25 katına denk düşen 10 milyon TL’lik ceza kesildi.

EBUKEKİR ŞAHİN KİMDİR?

Rize Çayeli doğumlu olan Şahin, sırasıyla İçişleri Bakanlığı, TBMM, Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, RTÜK, Başbakanlık gibi birçok kurumda yöneticilik yaptı. Anadolu Ajansı’nda Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında Müsteşar Yardımcısı ve Müsteşar olarak görev yaptı. 2017'de Kurul Üyesi olan Şahin, 2019'dan bu yana Başkanı olarak görev yapıyor.

ARİF FIRTINA KİMDİR?

Fırtına, Başbakan Yardımcılığı döneminde Devlet Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürlüğü'nü yürüttü. Başbakanlık Müşaviri ve Başbakan Başmüşaviri olarak da çalışan Arif Fırtına, 9 Aralık 2002 tarihinde Başbakanlık Basın Halkla İlişkiler Müşavirliğine atandı. Fırtına, 2015'te MHP kontenjanından RTÜK üyeliğine seçildi.



