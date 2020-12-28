Ebubekir Sofuoğlu hakkında yeni gelişme: İfadeye çağrılacak

28 Aralık 2020 Pazartesi, 18:52

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sofuoğlu’nun açıklamalarıyla ilgili soruşturma başlatılmış, katıldığı TV programındaki konuşma kayıtları istenmişti.

DHA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Prof. Dr. Sofuoğlu’nun yaptığı konuşmanın kayıtlarını inceleyen Başsavcılık, suç unsuru oluşturacak ifadeler tespit etti. Başsavcılığın Sofuoğlu’nun ifadesinin alınması için çağrıda bulunacağı, Sakarya'da yaşadığı bildirilen Sofuoğlu’nun SEGBİS üzerinden ifadesinin alınabileceği öğrenildi.

ÜNİVERSİTELERE "FUHUŞ EVİ" DEDİ

Bir dönem AKP'den milletvekili aday adayı da olan Sofuoğlu, üniversiteler için “Sayın Cumhurbaşkanımız da vurguladı. Neredeyse fuhuş evleri” ifadelerini kullandı.