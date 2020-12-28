Ebubekir Sofuoğlu hakkında yeni gelişme: İfadeye çağrılacak
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, büyük tepkiye neden olan sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun ifadeye çağrılacağı öğrenildi.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sofuoğlu’nun açıklamalarıyla ilgili soruşturma başlatılmış, katıldığı TV programındaki konuşma kayıtları istenmişti.
DHA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Prof. Dr. Sofuoğlu’nun yaptığı konuşmanın kayıtlarını inceleyen Başsavcılık, suç unsuru oluşturacak ifadeler tespit etti. Başsavcılığın Sofuoğlu’nun ifadesinin alınması için çağrıda bulunacağı, Sakarya'da yaşadığı bildirilen Sofuoğlu’nun SEGBİS üzerinden ifadesinin alınabileceği öğrenildi.
ÜNİVERSİTELERE "FUHUŞ EVİ" DEDİ
Bir dönem AKP'den milletvekili aday adayı da olan Sofuoğlu, üniversiteler için “Sayın Cumhurbaşkanımız da vurguladı. Neredeyse fuhuş evleri” ifadelerini kullandı.
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