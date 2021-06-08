Eda Erdem Dündar, Rusya galibiyetini değerlendirdi

08 Haziran 2021 Salı, 20:05

Milletler Ligi’nde sekizinci maçına çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı, bugün Rusya karşısından sahadan galibiyetle ayrıldı.

Eda Erdem Dündar, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

Rusya’nın iyi bir takım olduğunu vurgulayan Eda Erdem Dündar, “Takımımla gurur duyuyorum çünkü bu maç bizim için oldukça önemliydi. Dominik Cumhuriyeti mağlubiyetimizin ardından bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Bugün iyi başladık, setlerde kimi zaman düştük kimi zaman yükseldik. Takım olarak herkes yüzde yüzüyle oynadı, son topa kadar savaştık. Zor oyunun sonunda kazanan taraf olduğumuz için çok mutluyum. Rusya’nın güçlü bir rakip olduğunu biliyorduk, iyi oyuncuları var. İyi karşılamaları var ve oldukça tehlikeliler. Maçın bazı bölümlerinde onları durdurmakta epey zorlandık ama beşinci sette her şeyimizle sahadaydık; savaştık, savunduk, iyi servis attık, iyi blok yaptık. Takım içinde mükemmel bir enerji var.” ifadelerini kullandı.