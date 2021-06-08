Eda Erdem Dündar, Rusya galibiyetini değerlendirdi
A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın kaptanı Eda Erdem Dündar, Rusya maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.
Milletler Ligi’nde sekizinci maçına çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı, bugün Rusya karşısından sahadan galibiyetle ayrıldı.
Eda Erdem Dündar, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.
Rusya’nın iyi bir takım olduğunu vurgulayan Eda Erdem Dündar, “Takımımla gurur duyuyorum çünkü bu maç bizim için oldukça önemliydi. Dominik Cumhuriyeti mağlubiyetimizin ardından bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Bugün iyi başladık, setlerde kimi zaman düştük kimi zaman yükseldik. Takım olarak herkes yüzde yüzüyle oynadı, son topa kadar savaştık. Zor oyunun sonunda kazanan taraf olduğumuz için çok mutluyum. Rusya’nın güçlü bir rakip olduğunu biliyorduk, iyi oyuncuları var. İyi karşılamaları var ve oldukça tehlikeliler. Maçın bazı bölümlerinde onları durdurmakta epey zorlandık ama beşinci sette her şeyimizle sahadaydık; savaştık, savunduk, iyi servis attık, iyi blok yaptık. Takım içinde mükemmel bir enerji var.” ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Erdoğan, Görevi devraldığımda ağaç mağaç yoktu dedi
- Otobüste skandal olay! Polis o genci arıyor
- Sahne sokakta dedi, şarkısıyla çağrıda bulundu
- Dev yılanı gören çiftçi şaşkınlığını gizleyemedi
- CHP'li Toprak, Erdoğan'ın 'müjdeleri'ni yorumladı
- Pitbull saldırısı! Terier cinsi köpeği havada kaptı!
- Kamera kayıtları incelendi, tacizci saldırgan yakalandı
- Dikkat! Trafikte sizin de başınıza gelebilir
- Temizlik görevlisi vicdanının sesini dinledi
- Dalgıçlar tarafından çıkarıldı, görenler şaştı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- Mahkemeden Ezgi Mola kararı
- LGS sorularında yayınevi skandalı! İşte ayrıntılar...
- Banka kredilerinde yeni dönem
- Peker konuştu ilk itiraf ortaya çıktı
- 'AKP'de 20'ye yakın vekil istifa edecek' iddiası
- Hanefi Avcı: Bir dehşetle karşı karşıyayız
- Pahalı hediyelerin belgeleri varmış
- 'Türkiye'deki uyuşturucu baronu kilit isimlerden biri'
- Peker'in işaret ettiği Paramount Hotel'de neler yaşandı?
- Peker’in iddialarıyla ilgili haberlere soruşturma