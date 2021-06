Lille taraftarı, Burak Yılmaz’ın golünü mayıs ayının en iyisi seçti

Fransa'da Ligue 1’i şampiyon olarak tamamlayan Lille, Burak Yılmaz’ın Lens deplasmanında attığı golün taraftarlar tarafından ‘mayıs ayının en iyi golü' seçildiğini duyurdu.

Milli futbolcu Burak Yılmaz, Lens deplasmanında attığı iki golle takımına galibiyeti getirmişti.

Lille, sosyal medya hesabından Burak Yılmaz’ın golünün mayıs ayının en iyi golü seçildiğini şu paylaşımla duyurdu:

Le but du mois de mai by @HyundaiFrance et @GroupeDUGARDIN ?







Comme en avril, il est signé @yilmazburak17 ?? pic.twitter.com/tA5DfsqUBc