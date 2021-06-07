Edebiyat Atölyesi Dergisi yaz sayısı okurlarla buluşuyor

07 Haziran 2021 Pazartesi, 12:42

Yazıya dair zengin içeriklerin ve bilgilerin yer aldığı derginin yaz sayısının kapak konusu ‘Bir roman yazmak’ oldu.

Bir edebi tür olarak romanın hem tarihsel hem de kuramsal anlamı üzerine geniş bir değerlendirmenin yer aldığı dergide yazmaya dair birçok söyleşi ve yazı da bulunuyor.

Derginin yaz sayısının kadrosu ise şöyle:

Zülfü Livaneli, Ercan Kesal, Şükrü Erbaş, Haydar Ergülen, Altay Öktem, Fadime Uslu, Ahmet Büke, Barış İnce, Hakan Akdoğan, Gökhan Horzum, Onur Orhan, Yaşar Seyman, Mustafa K. Erdemol, Cem Erciyes, Sinem Sal, Mehmet Cevat Yıldırım, Ferit Burak Aydar, Zafer Köse, Doğuş Sarpkaya, Mehmet Özçataloğlu, Onur Çalı, Ayşe Dündar, Serkan Öngel, Filiz Çiçek, Utku Yıldırım, Süleyman İleri, Ayşe Özlem İnci.