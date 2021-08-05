Edebiyat dünyasının usta ismi: Cemal Süreya 90 yaşında
Türk şiirinde modernist bir hareket olan İkinci Yeni şiirinin öncü şairlerinden, yazar ve çevirmen Cemal Süreya, doğum gününde anılıyor. Şiirlerinde aşk, kadın, yalnızlık, sosyal ve siyasal eleştiriler, ölüm gibi temaları işleyen usta şair, yaşasaydı bugün 90 yaşında olacaktı.
Türk edebiyatının usta şairlerinden Cemal Süreya, edebiyatseverler tarafından doğum gününde anılıyor. Türk şiirinde modernist bir hareket olan İkinci Yeni
şiirinin öncü şairlerinden biri olan Süreya, ilk şiir denemelerini ortaokulda
eskizlerle, lisede aruzla yapsa da asıl şiir çalışmaları üniversite yıllarında
başlamıştı.
Üvercinka (1958), Göçebe (1965), Beni Öp Sonra Doğur Beni
(1973), Uçurumda Açan (1984), Sıcak Nal (1988), Güz Bitigi (1988) ve Sevda
Sözleri (1990) adlarındaki şiir kitaplarının yanı sıra deneme, eleştiri, günlük
ve antoloji türlerinde de yazmıştı. Eserlerinde en sık işlediği temalar aşk,
kadın, yalnızlık, sosyal ve siyasal eleştiriler, ölüm ve tanrı düşüncesiydi.
Usta şair, eğer yaşasaydı bugün 90 yaşında olacaktı.
CEMAL SÜREYA KİMDİR?
Asıl adı Cemalettin Seber olan Cemal Süreya, 1931 yılında Erzincan'da
dünyaya geldi. Pülümür'den Erzincan'a göç eden bir ailede doğan Süreya'nın
babası Hüseyin Bey, annesi Güllü Hanım'dır. Ailesi, 1938 yılında Dersim
harekâtı sırasında amcası Memo'nun valiyle takışması sebebiyle Dersim İsyanı
sonrası bölgeden sürülünce Bilecik'e yerleşmiştir.
Güllü Hanım, Bilecik'e yerleştikten altı ay sonra yaptığı
düşük sonucu meydana gelen kanamadan dolayı yirmi üç yaşında ölmüştür. Ailenin
maddi durumu bu dönemde gittikçe kötüleşmiştir. İlkokula başlamak için
halasının yaşadığı İstanbul'a giden Süreya, buradayken ailesinden gelen bir
etkiyle cenk kitapları okumanın yanı sıra sık sık sinemaya gitmiştir. Daha
sonradan babasıyla kız kardeşleri de İstanbul'a gitmiş; fakat sürgün edilen
kişilerin bulundukları muhiti yirmi yıl boyunca terk etmeleri yasak olduğu için
bir gece bütün aile Sanasaryan Han'a götürülmüş, ardından Bilecik'e
yollanmıştır. Babası makinist olarak karayollarına çalışmaya başlamış ve işi
gereği ayın on beş günü dışarıda olduğu için annelik görevini de babaannesi
üstlenmiş, babasının boşluğunu ise amcası doldurmuştur. Annesi öldükten sonra
babası iki evlilik daha yapmıştır. Babasının ikinci eşi Esma Hanım'dır; Süreya,
Esma Hanım'dan kaçmak için gizlice parasız yatılı sınavına girmiştir. Babasının
üçüncü evliliği ise Refika Hanım'ladır.
Babası Hüseyin Bey 1957 yılında bir trafik kazasında
ölmüştür.
OKUMA YAZMAYI İLK AMCASINDAN ÖĞRENDİ
Süreya, ilkokula başlamadan önce okumayı, yazmayı,
matematiği ve resim yapmayı büyük amcası Memo'dan öğrenmiştir. Hastalığı sebebiyle
okula bir yıl geç başlayarak 1939'da 37. Beyoğlu İlkokulu'na kaydolmuştur. Alevi
çevrede din kitapları, Ali üzerine kitaplar çoğunlukla olmak üzere "eline
ne geçerse" okumuş, ilkokul 2. sınıftayken yazdığı bir kompozisyonla
öğretmeninden Yavrutürk dergisini ödül olarak almıştır.
1941'de, 3. sınıfın ilk dönemini bitirdikten sonra sürgün
edildikleri Bilecik'e dönmek zorunda kalınca, Bilecik Birinci İlkokulu'na
kaydolmuştur. Burada üvey annesi Esma Hanım'dan "kaçmak" için parasız
yatılı sınavına girmiş ve sınavı kazanarak 1944-45 eğitim-öğretim döneminde
Bilecik Ortaokulunda okumaya başlamıştır. Ortaokulda okuduğu dönemde
tatildeyken gece bekçiliği yapmıştır.
1947'de ortaokulu bitirdikten sonra 1947-48 döneminde
İstanbul'daki Haydarpaşa Lisesi'nde parasız yatılı öğrenci olarak öğrenim
hayatına devam etmiş ve bu dönemde aruz ölçüsüyle birkaç şiir yazma girişiminde
bulunmuştur. Lise son sınıftayken edebiyat ile ilgilenen Süreya, kendini bu
dönemde "aruzcu, eski edebiyatçı" olarak görmüştür. 1950'de Ankara
Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin Maliye ve İktisat bölümünde okumaya ve bu
dönemde şiirlerini yayımlamaya başlamıştır. Yine bu dönemde eski şiiri bırakarak
yeni şiire geçiş yapmıştır. 1954'te mezun olduktan sonra teğmen olarak
askerliğini yaparken fark derslerini de vererek hukuk diplomasını da almıştır.
MEMURİYETİ
Süreya, 25 Kasım 1954'te Eskişehir Vergi Dairesinde stajyer
olarak göreve başlamıştır. 8 Ağustos 1955'te yapılan Teftiş Kurulu sınavını
kazanarak 11 Ağustos 1955'te maliye müfettiş yardımcısı olarak İstanbul'a
gitmiştir. Bu dönemde art arda hem şiirleri hem yazıları yayımlanmış ve dergi
çıkarma düşüncesi içine girmiştir. 7 Ekim 1958'de girdiği yeterlilik sınavı
sonucunda beşinci sınıf maliye müfettişi olmuştur. Bu tarihten itibaren teftiş
amaçlı ülkenin çeşitli bölgelerine gitmiştir.
Askerlik yaptığı Temmuz 1959-31 Aralık 1960 tarihlerinde
memuriyetine ara vermiş ve bu dönemde, beşinci ayın beşinde saat beşte
Kızılay'da Demokrat Parti hükûmetini protesto etmek amaçlı toplanan grubun
şifresi olan 555K'ya tanık olmuştur. Olay anında Adnan Menderes'in bir
protestocu tarafından tartaklanması, yirmi iki gün sonra da 27 Mayıs Darbesi
ile görevinden uzaklaştırılıp sonrasında idam edilmesinin sebeplerini Süreya,
daha sonraları yazdığı "555K" adlı şiirinde dile getirmiştir.
Askerliğini bitirdikten sonra maliye müfettişi göreviyle
Ankara'ya atanmış ve 1961'de Maliye Denetim Usulleri ve İktisadi Devlet
Teşekkülleri'ni incelemek üzere Paris'e gönderilmiştir. Paris'teyken hem
Fransızcasını geliştirmiş hem de "Göçebe" adlı şiirini tamamlamıştır.
Burada bir yıl kaldıktan sonra Türkiye'ye dönerek Kars, Ağrı, Çanakkale ve
Tekirdağ gibi yerlere teftiş turnesine çıkmıştır.
1964'te İstanbul'a atandıktan sonra hem edebiyata hem de dergi çıkarma işlemine ağırlık vermek için 31 Temmuz 1965 tarihinde Maliye Teftiş Kurulundan arkadaşları Sezai Karakoç ve Doğan Yel'le beraber istifa etmiştir. Memuriyetten ayrıldıktan sonra dergi çıkarıp dergi yönetimlerinde bulunan Süreya, 12 Mart Muhtırası'nın meydana gelmesiyle memurluğa geri dönmek zorunda kalmıştır. 7 Şubat 1975'te Darphane ve Damga Matbaası müdürü olmuş fakat dönemin Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon ile "takışması"yla görevinden ayrılarak Ankara'ya, Tetkik Kurulu üyeliğine dönmüştür.
Süreya, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı çıkaracağı kitapların basımında yer alan dokuz kişilik Kültür Kurulu üyeliğine de seçilmiş ve 2 Şubat 1982 tarihinde yüksek bir bürokrat olarak emekli olmuştur. Emeklilikten sonra batmak üzere olan Odibank'ı (Ortadoğu İktisat Bankası) kurtarmak için yönetim kurulu üyeliğine getirilmiş fakat bankanın batmasıyla mahkemeye sevk edilmiş, ardından aklanmıştır. Devlet işi dışında Yurt, Meydan Larousse ve ANSA Omnis ansiklopedilerine redaktörlük yaparak emekli olduktan sonra daha çok zaman ayırmayı düşündüğü yayın dünyasının içine dâhil olmuştur.
KENDİNE ÖZGÜ ŞİİR AKIMI OLUŞTURDU
Dergilerde karikatürleri de yayımlanan Süreya, kendisini tam olarak “Gül” şiiriyle edebiyat dünyasına duyurdu. Başarılı şairin "Üvercinka", "Dalga", "Güzelleme", "Üçgenler", "Cigarayı Attım Denize", "Nehirler Boyunca Kadınlar Gördüm" adlı eserleri 1955'te dergilerde yayımlandı.
Bir süre "Politika" gazetesinde köşe yazarlığı yapan Süreya'nın "Şapkam Dolu Çiçeklerle" adlı deneme kitabı yayımlandı. "Çocukça" dergisinde, "Aritmetik Kuşlar Pekiyi" köşesinde çocuklar için yazılar kaleme aldı.
Bir akım oluşturarak kendine özgü bir şairlik örneği gösteren Süreya, şiirlerinin yanı sıra denemeler, tenkit yazıları, şiir ve düz yazı tercümeleri, çocuk kitabı, günce ve derlemelere imza attı.
ÖLÜMÜ
Süreya, 1982'de kalp spazmı olduğunu belirtmiştir. Sağlık
problemi, oğlu Memo'nun annesini alarak Birsen Hanım'la yaşadığı eve
taşınmasıyla başlamış ve oğlunun fiziksel şiddetine maruz kalarak bunalımın
eşiğine gelmiştir. Süreya, 6 Ocak 1990'da bir kalp krizi geçirmiştir.
8 Ocak 1990'daki Gazeteciler Cemiyeti'ndeki son hâli, Muzaffer Buyrukçu tarafından "bitkin, zayıflamış ve tam bir moral çöküntüsü içinde" şeklinde aktarılmıştır. Gece evinde rahatsızlanan Süreya, önce Haydarpaşa Göğüs Hastanesine, ardından Numune Hastanesi Acil Servisine götürülmüş fakat 9 Ocak 1990 Salı günü şeker komasından yaşamını yitirmiştir. Cenazesi, 11 Ocak 1990 günü Şişli Camii'nde kılınan öğle namazından sonra, amcası Memo'nun yattığı Kulaksız Mezarlığı'nda toprağa verilmiştir.
Y’NİN HİYAYESİ
Ortaokul ikinci sınıftayken karayollarında çadır bekçiliği
yaptığı sıralarda boş vakitlerini hep hayal kurarak geçiren Süreya, o günlerde
kendine Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Falih Rıfkı Atay gibi yazarların adına
benzeyecek ve üç isimden oluşacak bir isim arayışına girmiştir.
"Cemalettin"i kısaltarak ve yanına sevdiği bir sözcüğü, Süreyya'yı,
ekleyerek yeni ismini, Cemal Süreyya Seber'i, oluşturmuştur fakat zaman içinde
"Seber"den de vazgeçip "Cemal Süreyya"yı kullanmaya
başlamıştır.
1956'da yayımlanan "Elma" şiirinin son dizesinde
adının bir harfini attığını duyurarak bunun sebebini o tarihlerde belleğine çok
güvendiğini, telefon numaralarını bile ezberinde tuttuğunu, bir telefon
numarası yüzünden arkadaşıyla bahse tutuştuğu ve kaybettiği şeklinde
belirtmiştir. Kaybederse adından bir harf atacağına söz vermiş, iki tane olduğu
için de "y"lerin birini feda etmeyi uygun görmüştür. Ece Ayhan'la
1987'de Şehir dergisinde yaptıkları "Kıyı Bucak" başlıklı
konuşmalarda Beyoğlu 37. İlkokulu'nun ikinci sınıfındayken adından, soyadından,
okulundan, mahallesinin adından, sokağının adından utandığını söylemiştir:
"Biliyor musun, ilkokulda ben adımdan, soyadımdan,
okulumdan, mahallemizin adından, sokağımızın adından utanırdım. Düşün: Adım
Cemalettin, soyadım Seber (ki anlamı yok, herkes yanlış anlıyor); Pürtelaş
Mahallesi'nde oturuyoruz, sokağımızın adı da: Tavukuçmaz ... Okulum da ahşap
bir yapı; A, B, C, diye şubeleri olmayan çok küçük bir okul. Pürtelaş'ın
anlamını da bilmiyordum. Yıllar sonra anladım gerçeği: O adlar (benim kendi
adım dışında) ne güzel adlarmış."
ESERLERİ
Şiir
Üvercinka (1958)
Göçebe (1965)
Beni Öp Sonra Doğur Beni (1973)
Uçurumda Açan (1984; Sevda Sözleri içinde)
Sıcak Nal (1988)
Güz Bitigi (1988)
Sevda Sözleri (1990; bütün şiirleri)
Düzyazı
Şapkam Dolu Çiçekle (1976)
Günübirlikler (1982)
Onüç Günün Mektupları (1990)
Günler (1991)
99 Yüz İzdüşümler/Söz Senaryosu (1991)
Aydınlık Yazıları/Paçal (1992)
Oluşum'da Cemal Süreya (1992)
Folklor Şiire Düşman (1992)
Papirüs'ten Başyazılar (1992)
Aritmetik İyi Kuşlar Pekiyi (1993)
Antoloji
Mülkiyeli Şairler (1966)
100 Aşk Şiiri (1967)
Söyleşi
Güvercin Curnatası (1997)
Dergi
Papirüs
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