Edizer Medeni Hukuk'u hatırladı

09 Ekim 2020 Cuma, 09:58

Sosyal medyadaki paylaşımları sonrasında Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki başhekim yardımcılığı sözleşmesi feshedilen ve görevinden alınan Ali Edizer'in kadrosu, Sağlık Bakanlığı müfettişlerinin önerisiyle, Güdül Devlet Hastanesine gönderildi.

Edizer'in, soruşturmanın selameti açısından Bakan Fahrettin Koca'nın talimatıyla tabiplik görevinden de el çektirildiği öğrenildi.

Medeni Hukuk'a karşı mücadele ettiğini söyleyen Edizer, kararın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Susmamı tavsiye eden iyi niyetli kardeşlerime teşekkür ederim" derken, "hukuk dairesinde sonuna kadar mücadele edeceğini" yazdı.