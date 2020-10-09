Erdoğan'ın kuzeni gazeteci Cengiz Er isyan etti

09 Ekim 2020 Cuma, 08:06

Sosyal medyadaki paylaşımları sonrasında Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki başhekim yardımcılığı sözleşmesi feshedilen ve görevinden alınan Ali Edizer'in Medeni Kanun ile laikliği hedef alan ve çok eşli evliliği savunan sözleri geniş yankı uyandırmıştı.

Edizer'in sözlerine Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kuzeni gazeteci Cengiz Er isyan ederek paylaşımda bulundu. Er Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Doktorluğu da elden gidince merdiven altında cincilik yapar bu adam. İyi de şifa dağıtır."