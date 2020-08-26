Efes Selçuk'ta Büyük Zafer 'adım adım' kutlanacak

26 Ağustos 2020 Çarşamba, 10:02

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen genelge ile 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının ülke genelinde yasaklanmasına tepkiler sürerken İzmir'de CHP'li belediyeler kutlama programlarını açıklıyor.

"ZAFERE ADIM ADIM"

26 – 30 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında ilk olarak 26 Ağustos günü saat 11.45’te İstasyon Meydanı’nda Kurtuluş Yolu Anıtı Buluşması gerçekleşecek. Efes Selçuk Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleşecek buluşmada Heykeltıraş Mehmet Aksoy tarafından İstasyon Meydanı’nda yapılan “Kurtuluş Yolu Anıtı’nda” Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün siluetinin gölgesinin düştüğü “o ana” katılımcılar bir kez daha tanık olacak. Vatandaşların ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla gerçekleşecek etkinlikte Utku Erişik Nazım Hikmet’in Kuvay-ı Milliye Destanı’ndan bir parça okuyacak.

BOYUN EĞMEYENLERİN HİKÂYESİ

Aynı günün akşamında Tiyatro ve Sinema Oyuncusu Levent Üzümcü İstasyon Meydanı’nda düzenlenecek gösteride saat 20.30’da “Boyun Eğmeyenlerin” hikâyesini anlatacak.

28 Ağustos Cuma günü dünya müzik kültürünü Anadolu’nun müzikal zenginliğiyle buluşturup halkın her kesiminden sanatsevere ulaştırmayı hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Müştemilat Kumpanya saat 20.30 Ahmet Ferahlı Parkı’nda bir konser verecek.

Büyük Zafer’in 98. Yıl dönümü olan 30 Ağustos akşamı saat 20.30’da Türkiye’nin önde gelen piyanistlerinden Dengin Ceyhan “Kurtuluştan Zafere” adlı Piyona Resitali ile Efes Antik Kenti Odeon’da müzikseverlerle buluşacak.







