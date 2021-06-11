Efes Selçuk'ta JES tepkisi: Yaşamı savunacağız
Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, ilçede 7 derin jeotermal sondaj kuyusu açılması planına karşı direneceklerini duyurdu.
RE Enerji Yatırım Üretim A.Ş. Aydın Valiliği’nden aldığı izinle komşu İzmir’in Selçuk İlçesi'nde jeotermal ve güneş enerjisi santrali kurmak için harekete geçti. Şirket, tarım cenneti Selçuk'ta 4’ü üretim, 3’ü enjeksiyon olmak üzere 7 derin jeotermal sondaj kuyusu açmayı, ayrıca güneş enerjisi santraliyle de sera tesisi işletmeyi planlıyor.
RE Enerji Yatırım Üretim A.Ş. Aydın Valiliği’nden aldığı izinle komşu İzmir’in Selçuk İlçesi'nde jeotermal ve güneş enerjisi santrali kurmak için harekete geçti. Şirket, tarım cenneti Selçuk'ta 4’ü üretim, 3’ü enjeksiyon olmak üzere 7 derin jeotermal sondaj kuyusu açmayı, ayrıca güneş enerjisi santraliyle de sera tesisi işletmeyi planlıyor.
YAŞAMI SAVUNACAĞIZ
Konuya ilişkin açıklama yapan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Doğa talanına karşı Efes Selçuk yaşama sahip çıkacak" dedi. "Ülkemizin dört bir yanında kâr hırsıyla sürdürülen doğa katliamlarının son halkası da Gökçealan köyümüz civarında inşa edilmek istenen JES, GES ve endüstriyel sera projeleri oldu." diyen Sengel, şunları kaydetti:
Tüm dünyanın ekolojik kriz ve felaketlerle boğulduğu bir dönemde, doğal yaşama verdiği telafisiz zararları bilimsel olarak da açık olan endüstriyel enerji ve tarım projelerine izin vermemiz mümkün değildir. Tarım kenti olan Efes Selçuk’ta doğayla uyumlu bir yaşamı geliştirmek için çalışıyoruz, endüstriyel enerji ve tarım projeleri reddediyoruz. Başta köylü yurttaşlarımız ve belediyemiz olmak üzere tüm Efes Selçuk, daha önce defalarca yaptığı üzere hep birlikte doğa talanına karşı direnmeye hazırdır. Tüm yasal ve toplumsal koşulları değerlendirerek toprağımızı, doğamızı ve geleceğimizi koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Efes Selçuk’taki doğal yaşam, şirketlerin kârlarından çok daha değerli ve büyüktür!
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