Efsane çizgi romanlarla dönüyor!

Stranger Things evreninin derinliklerine dalmaya hazır mısınız? Hawkins Laboratuvarı’ndan Baş Aşağı dünyasının derinliklerine; Stranger Things’in dördüncü sezonundan önce bilmeniz gereken her şey bu sayfalarda gizli!

Duffer Kardeşler’in imzasını taşıyan Stranger Things’in ilk sezonunda her şey Will Byers’ın gizemli kayboluşuyla başlamıştı. Peki, arkadaşları ve ailesi her yerde onu ararken, birdenbire kendini gölge bir dünyada bulan Will’in başına neler geldi dersiniz?

Stranger Things - Diğer Taraf dizinin ilk sezonunda Will’in Baş Aşağı dünyasında verdiği mücadeleyi konu ediniyor. Jody Houser’ın kaleme aldığı hikâye Stefano Martino’nun çizimleriyle buluşuyor.



Stranger Things - Altı’da ise Dr. Brenner’ın rakamla adlandırılan, isimsiz çocuklarından birinin macerasına ortak oluyoruz.

Kendini Altı numara olarak, Hawkins Laboratuvarı’nda bulan Francine geleceği görebiliyor ve bu sebeple önce ailesi, sonra da Dr. Brenner tarafından kontrol altına alınmak isteniyor.

Gittikçe daha rahatsız edici bir hâl alan öngörüleriyle boğuşan Francine ise sadece kendisininki için değil, diğer yetenekli çocukların özgürlüğü için de savaşmaya hazır.

Yine Jody Houser’ın kaleme aldığı hikâye bu kez Edgar Salazar’ın çizimleriyle hayat buluyor.

Stranger Things - Diğer Taraf / Jody Houser / Çeviren: Tuğçe Nida Gökırmak / Epsilon Yayınevi / 96 s.

Stranger Things - Altı / Jody Houser / Çeviren: Tuğçe Nida Gökırmak / Epsilon Yayınevi / 96 s.