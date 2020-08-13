Efsane çizgi romanlarla dönüyor!
Stranger Things evreninin derinliklerine dalmaya hazır mısınız? Hawkins Laboratuvarı’ndan Baş Aşağı dünyasının derinliklerine; Stranger Things’in dördüncü sezonundan önce bilmeniz gereken her şey bu sayfalarda gizli!
Stranger
Things evreninin derinliklerine dalmaya hazır mısınız? Hawkins
Laboratuvarı’ndan Baş Aşağı dünyasının derinliklerine; Stranger Things’in
dördüncü sezonundan önce bilmeniz gereken her şey bu sayfalarda gizli!
Duffer
Kardeşler’in imzasını taşıyan Stranger
Things’in ilk sezonunda her şey Will Byers’ın gizemli kayboluşuyla
başlamıştı. Peki, arkadaşları ve ailesi her yerde onu ararken, birdenbire
kendini gölge bir dünyada bulan Will’in başına neler geldi dersiniz?
Stranger
Things - Diğer Taraf dizinin ilk sezonunda Will’in Baş Aşağı dünyasında verdiği
mücadeleyi konu ediniyor. Jody Houser’ın kaleme aldığı hikâye Stefano
Martino’nun çizimleriyle buluşuyor.
Stranger Things - Altı’da ise Dr. Brenner’ın rakamla adlandırılan, isimsiz çocuklarından birinin macerasına ortak oluyoruz.
Kendini
Altı numara olarak, Hawkins Laboratuvarı’nda bulan Francine geleceği görebiliyor
ve bu sebeple önce ailesi, sonra da Dr. Brenner tarafından kontrol altına
alınmak isteniyor.
Gittikçe
daha rahatsız edici bir hâl alan öngörüleriyle boğuşan Francine ise sadece
kendisininki için değil, diğer yetenekli çocukların özgürlüğü için de savaşmaya
hazır.
Yine
Jody Houser’ın kaleme aldığı hikâye bu kez Edgar Salazar’ın çizimleriyle hayat
buluyor.
Stranger
Things - Diğer Taraf / Jody Houser / Çeviren: Tuğçe Nida Gökırmak / Epsilon
Yayınevi / 96 s.
Stranger Things - Altı / Jody Houser / Çeviren: Tuğçe Nida Gökırmak / Epsilon Yayınevi / 96 s.
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