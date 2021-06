Efsane moda ikonu: Halston

11 Haziran 2021 Cuma, 10:51

“Bu dünyadayken elimizde olan tek değerli şey adımız, bu dünyadan gittiğimizde de ardımızda bıraktığımız tek şey adımız. Ben adımı ne yazık ki hiç düşünmeden sattım.”

Roy Halston Flowick

LGBTQ film ve Tv dizilerinin ünlü adları Ryan Murphy ile Christine Vachon, 20.yüzyılın efsane moda tasarımcısı Halston’ın 5 bölümden oluşan mini dizisinin yapımcılığını üstlendiler.

Filmin yönetmeni Daniel Minahan, Christine Vachon’la ödüllü filmi I Shot Andy Warhol’da (1996) çalışırken Steven Gaines’in yazdığı Simply Haston kitabını keşfetmiş. Modacının küçük bir Amerikan kasabasından çıkıp New York’a gitmesi, kendi kendini yetiştirmesi ve 1960’ların efsane moda ikonuna dönüşmesi onu çok etkilemiş:

“Amerikan kültüründe Halston’ın etkisi çok büyüktür. Pazarlama ve markalaşmanın ön saflarında yerini almıştır. Halston, Andy Warhol, Liza Minnelli benim için çok cazip isimlerdi” diyen Minahan’a Vachon 5 bölümlük bir mini dizi yapmasını önerir.

American Horror Story, American Crime Story, The Assasination of Gianni Versace, Ratched dizilerinin yapımcısı Ryan Murphy, Daniel Minahan’a Halston’ın biyografisini birlikte yapmayı söyler.

“Kiliselerle ve mısır tarlalarıyla çevrili Indiana’da büyüyüp efsaneye dönüşen iki isim vardır, Holsten ve Florence Henderson” diyen Murphy’de tıpkı Halston gibi Indiana doğumludur.

Six Feet Under, Deadwood, True Blood, The Newsroom, Game of Thrones, Grey’s Anatomy dizilerinin çeşitli bölümlerini yöneten Daniel Minahan’ın 20 yıllık düşü böylece gerçekleşir. Roy Halston Frowick, 1938’de Indiana’da doğar. Sürekli annesiyle babasının kavgalarına tanık olur. Yaratıcı, duygulu bir çocuktur, babasının annesine onu bir kız gibi yetiştiriyorsun ileride nonoş olacak sözlerini duyup üzülür. Roy, annesinin üzüntüsünü ona özel yaptığı şapkalarla giderir.

Halston’ın 1961’den 1987’ye dek olan yaşamını, New York’ta büyük bir imparatorluk kurmasını anlatan Minahan onun gerçek bir sanatçı, yaratıcı, efsane olduğunu mini dizi boyunca vurguluyor. Kendini sıfırdan yaratan Halston moda sektörüne şapka tasarımcısı olarak girer. First Lady Jackie Kennedy onun özel tasarımı şapkasını giyince tüm kıtada hemen şöhret olur. Amerikan modasının yüzünü değiştirmek isteyen, ilk Amerikan couturier olmak isteyen Roy Halston (Ewan McGregor) Amerikan kadınını tepeden tırnağa giydirmek için üretmeye başlar. Ona yardımcı olacak ekibini kurar. New York sosyetesinin en sofistike, seçkin kadınlarına ulaşmayı, tasarımlarını beğendirmeyi başarır. Rahat, seksi, gündelik kullanım elbisesi ultrasüet yok satmaya başlar.

Judy Garland’ın kızı Liza Minnelli’nin (Krysta Rodriguez) Cabaret (1972) filmindeki kostümlerini yapar, aralarında büyük bir dostluk pekişir. Liza, Halston’a “Ben sadece Judy Garland’ın kızı, sende sadece Jackie Kennedy’nin şapkacısı olmak istemiyorsun" der. Versailles Sarayı’ndaki (1973) bağış etkinliğinin yıldızı olur, Oscar de la Renta, Dior, Givenchy, Anne Klein gibi moda efsanelerini geride bırakır. Çok iyi bir modacıdır ama iyi bir iş adamı değildir, olması da gerekmez. Ultrasüetle Amerika’da binlerce kadını giydirir. Masrafları fazladır, şirketini satmak istemez, yatırım yapacak birine gereksinim duyar. Sanatçılar ve yaratıcılar her zaman bedel ödemek zorundadırlar. Çocukluğuyla ve cinsel kimliğiyle ilgili duygusal engelleri vardır, kokain kullanmaya başlar. Valiz, halı, güneş gözlüğü, parfüm, çorap, ev giyimi, mobilya, peruk üretimi gibi yanlış seçimler yapmaya başlar.

Kokaini, alkolü, seksi baskıdan kurtulmak için kullanır. İstemediği, onaylamadığı ürünler yapmak onu mutsuz kılar. Zamanın ilerisinde bir sanatçıdır. Gittikçe yalnızlaşır. Sattığı adını geri almak ister. 1960’larda çok renkli olan renk paleti, 1970’ler ve 1980’lerde kırmızı, siyah, beyaz, gri renklerden oluşur. Studio 54, Olympic Tower’daki showroom ve atöyle, Halston’ın evi, mekanlar, çevre düzeni, kostümler çok başarılıdır. Halston’da Ewan McGregor benzersiz bir yorumla etkileyicidir. Bir diyalog koçu ile modacının taşralı aksanını iğne,iplik,makas,kumaş tutmayı çalışır.

İkon modacının yükselişini ve düşüşünü anlatan, 1960’lara, 1970’lere saygıda bulunan Halston’ı Netflix kanalında izleyebilirsiniz.

Halston /Yönetmen: Daniel Minahan/ Yapımcılar: Ryan Murphy, Christine Vachon /Oyuncular: Ewan McGregor, Krysta Rodriguez, Rebecca Dayan, David Pitu, Bill Pulman, Rory Culkin, Gian Franco Rodriguez, Rebecca Dayan, Vera Farmiga,Sullivan Jones, David Pittu,Mary Beth Pil, Jason Kravits,Kelly Bishop/ 2021.