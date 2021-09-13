Egemen Bağış, Youtube'da videolar yayınlamaya başladı
Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, YouTube üzerinden Çek Cumhuriyeti'nde yaşayan Türkler ve Türkiye hakkındaki etkinliklere dair videolar yayınlamaya başladı.
Prag Büyükelçisi ve eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, YouTube üzerinden videolar yayınlamaya başladı. Bağış, videolarında Çek Cumhuriyeti'nde yaşayan başarılı Türkler ve Türkiye hakkındaki etkinliklere dair videolar yayımlıyor, Prag'daki çalışmalarını "Haftanın videosu" başlığı ile anlatıyor.
Bağış, son videosunda Prag'da düzenlenen Türk Kahvesi Festivali'ni, Türkiye'ye en çok turist götüren turizm şirketi sahibi ile görüşmelerini, Çekya'da faaliyet gösteren tüm Türk dernekleri ile görüştüklerini ve iş birliği, dayanışma için neler yapılabileceğini konuştuklarını anlattı.
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