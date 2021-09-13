Egemen Bağış, Youtube'da videolar yayınlamaya başladı

13 Eylül 2021 Pazartesi, 17:00

Prag Büyükelçisi ve eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, YouTube üzerinden videolar yayınlamaya başladı. Bağış, videolarında Çek Cumhuriyeti'nde yaşayan başarılı Türkler ve Türkiye hakkındaki etkinliklere dair videolar yayımlıyor, Prag'daki çalışmalarını "Haftanın videosu" başlığı ile anlatıyor.

Bağış, son videosunda Prag'da düzenlenen Türk Kahvesi Festivali'ni, Türkiye'ye en çok turist götüren turizm şirketi sahibi ile görüşmelerini, Çekya'da faaliyet gösteren tüm Türk dernekleri ile görüştüklerini ve iş birliği, dayanışma için neler yapılabileceğini konuştuklarını anlattı.