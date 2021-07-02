Egemen Bağış'ın 'şampanya'lı fotoğraflarını 'analiz' ettiler: "Fetöşöpçüler, becerememişsiniz!"

02 Temmuz 2021 Cuma, 15:57

Bir dönem Avrupa Birliği Bakanlığı görevini üstlenen ve halen Prag Büyükelçisi olan Egemen Bağış'ın 'şampanya'lı fotoğrafının 'fotoşop' olduğu öne sürüldü.





İddia, AKP'ye yakın Külliye TV'nin ekranlarında dile getirildi. Fotoğrafı Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, 'grafik tasarım uzmanı' olduğu belirtilen Havva Şengönül ile değerlendirdi.

İki ismin birlikte fotoğraf üzerinde yaptıkları "analiz"de, "masadaki şampanya şişesinin yan durduğu" ve "çay bardağı ile kahve fincanları kaldırılmadan başka servis yapılamayacağı" gibi iddialar öne sürüldü.

Canpolat, daha sonra "Fetöşöpçüler, becerememişsiniz olmamış. Çuvalladınız! Yine olmadı. Başaramadınız, başaramazsınız. Bu milleti aldatamazsınız. 'Makara'lı bir ses kaydı yapmaya çalıştınız. Devleti, milleti için cefakarca hizmet veren insanları hedef aldınız, almaya da devam ediyorsunuz. Kimse babamızın oğlu değil. Varsa bir hatası, yanlışı hep beraber onu eleştirelim. Allah aşkına ortada bir şey yokken bu şekilde saldırmaya utanmıyor musunuz?" dedi.

Sözkonusu fotoğrafa ilişkin Egemen Bağış' bir açıklama yapmazken, Bağış'la birlikte aynı karede görünen Ali Bayramoğlu, "O fotoğraf 2011'de Egemen Bağış AB Başmüzakerecisi iken şimdi hatırlamadığım bir ülkeye yaptığı resmi yurtdışı ziyareti dönüşü devletin uçağında çekildi. Ben de gazeteci olarak o ziyareti izlemiştim. O tarihlerde Sezgin Baran Korkmaz muhtemelen henüz Kars’taydı. Şampanya da herhalde bakanın ikramıydı" açıklaması yapmıştı.