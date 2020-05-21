Eğitim İş Sendikası Nevşehir Şubesi: 'Okullar yıkılıp Millet Bahçesi yapılacak'

21 Mayıs 2020 Perşembe, 13:09

Eğitim İş Sendikası Nevşehir Şubesi'nden yapılan açıklamada, ildeki Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı okul binalarının yıkılarak yerine millet bahçesi yapılacağı belirtildi.

Söz konusu açıklamada, 10 Mayıs'ta Nevşehir Valisi İlhamı Aktaş başkanlığında Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı okulların taşınması ile ilgili bir toplantı yapıldığı belirtilerek, şunları kaydetti:

''Tek bir eğitimci ya da okul yöneticisinin çağrılmadığı bu toplantıda alınan kararlar uyarınca; ilimizde bulunan Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kapadokya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin eğitim binası, öğrenci pansiyonu 34 odalı ve 68 yatak kapasiteli uygulama oteli, Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin iki adet eğitim binası, Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin iki eğitim binası ve spor solunu yıkılacak ve yerine millet bahçesi yapılacaktır.

Bu okullardan Kapadokya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin eski taş binasına, Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin üst katına, burada bulunan Şehit Demet Sezen Güzel Sanatlar Lisesi, Ersular İlköğretim Okulu’nun bahçesinde bulunan boş binaya, Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Nevşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi ise yanındaki okul bahçesi bile olmayan binaya taşınacaktır.

Nevşehir'in eğitim düzenindeki taşları yerinden oynatacak bunca değişikliğin altında kimlerin ne amaçla kullanacağı, dolup dolmayacağı dahi belirsiz olan millet bahçesi yapılacak olmasının yatması, en hafif tabirle trajikomiktir.

Yerlerinden edilecek, düzeni bozulacak olan bu okullar, Nevşehir'deki eğitimin atardamarlarındandır.''

BU OKULLARA NE OLACAK?

Taşınacak olan okullara birkaç yıl içerisinde yeni binalar yapılacağına yönelik vaatlere güvenilemediğine dikkat çekilen açıklamada, ''Yıllar önce yapımına başlanan öğretmenevi hâlâ tamamlanamamış, 2016- 2017 öğretim yılında TOKİ Kız Meslek Lisesi’nin üst katlarında eğitime başlayan Şehit Demet Sezen Güzel Sanatlar Lisesi okul ve pansiyon binası yapımına dair herhangi bir adım atılamamışken şimdi başka bir binaya geçici olarak taşınması gündeme gelmiştir. Yine aynı şekilde 2017-2018 öğretim yılında Nevşehir İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üst katında eğitime başlayan Kapadokya Anadolu Lisesi’ne bina yapımı konusunda herhangi gelişme yaşanmamıştır. Bu örnekler önümüzde dururken söz konusu okullara binaların yapılması mümkün olacak mıdır?'' diye soruldu.