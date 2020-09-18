Eğitim-Sen’liler atanmıyor

18 Eylül 2020 Cuma, 05:00

ÖSYM tarafından yapılan MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı’na giren Eğitim-Sen üyeleri, sendikalı oldukları için atamalarının yapılmadığını iddia etti. Eğitim-Sen Şırnak Şube Başkanı Adnan Şenbayram, sendikalı oldukları için sürekli ötekileştirilip baskılara maruz kaldıklarını söyledi. Mülakata giren birçok arkadaşının mülakat puanı düşük verilerek üstünün çizildiğine değinen Şenbayram, “Ben hem yazılı hem de mülakattan geçer puan almama rağmen, tercih verdiğim okulların ihtiyaç duyduğu idareci kadrosu boş olmasına rağmen üstümü çizdiler. Birçok arkadaşımız yazılı puanı geçmesine rağmen ‘mülakattan tekrar eleneceğiz, kendi adamlarını alacaklar’ düşüncesiyle mülakata girmek istemedi. Bu sözler liyakatsizliğin en büyük örneğidir. Sistem içinde bizi istemeyen, bizleri çok kolaylıkla harcayan, kendisinden olmayanı kabul etmeyen düşünceler, çocuklarımıza ulaştırmamız gereken eğitimi ve çocuklarımızın üstün yararını gözeten bizleri derinden üzmektedir” dedi.

Sınava giren fakat sendikalı olduğu için mülakatta sorulara doğru cevap vermesine rağmen üstünün çizildiğini iddia eden bir yurttaş ise, “68 puan gibi yüksek bir puan aldım. Mülakatta sorulara doğru cevap verdim. Sadece sendikadan kaynaklı böyle bir şey yapıyorlar. Benden çok düşük alanlar atanmış. Hukuki süreci başlatmak için birkaç avukatla konuştum. İspatlayamayız, ispatlasak da olumlu bir karar çıkmaz dedi. El yazımla yazdım nasıl ispatlayamam? Tercih hakkım elimden alındı. Şu anki okulum bu durumu kullanır diye dava açmaktan vazgeçtim” diye konuştu.