Yandaşlar hedef gösterdi, okul müdür yardımcısı ve öğretmen açığa alındı

06 Mart 2021 Cumartesi, 16:26

AKP'ye yakınlığıyla bilinen yayın organlarında yayınlanan "İzmir'de 28 Şubat’ı aratmayan tavır: Öğrencinin başını zorla açtırıp okuldan çıkardılar" haberi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti.

Habere göre Bayraklı Cemil Atlas İlkokulu 4. sınıf öğrencisi H.N.H. isimli kız öğrenci, pandemi sebebiyle okullara ara verildiği dönemde "kendi rızasıyla" başörtüsü takmaya başladı. Öğrenci H.N.H, önce öğretmeni tarafından akabinde de okul Müdür Yardımcısı tarafından, “diğer öğrencilere kötü örnek olacağı” gerekçesiyle okula alınmadı.

Haber üzerine Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iddialar üzerine Bakanlık tarafından inceleme/soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "İddiaya konu olan okul yöneticisi ve öğretmen açığa alınmıştır. Öğrencimizin eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılması durumuna sebebiyet veren ve pedagojik açıdan asla kabul edilemeyecek yaklaşımlar içeren iddialara yönelik başlatılan inceleme/soruşturma süreçleri hassasiyetle sürdürülmektedir" denildi.