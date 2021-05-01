EHP üyeleri 1 Mayıs için yürüdü: 27 gözaltı

01 Mayıs 2021 Cumartesi, 12:19

Emekçi Hareket Partisi İstanbul ve Ankara’da “İşsiz, aşsız, aşısız bırakan sermaye düzenini yıkacağız” diyerek 1 Mayıs Birlik, Dayanışma ve Mücadele günü kapsamında eylem yaptı. İstanbul’da EHP Parti Sözcüsü Özge Akman ile birlikte Taksim’e çelenk bırakmak için yürüyen 20 EHP Üyesi gözaltına alındı. Ankara’da da Kızılay’a çıkmak için yürüyüşe geçen 7 EHP’li gözaltına alındı.

"FERMAN DEVLETİN 1 MAYISLAR BİZİMDİR"

EHP üyeleri 1 Mayıs 1977’de yaşamını yitirenler için Taksim’e “Yaşasın 1 Mayıs” yazan çelenk bırakacaktı. Polis EHP’lilerin gözlerine doğru biber gazı sıktı ve ardından gözaltına aldı. EHP üyeleri “Halkımızı öldüren sömürücü bu düzen”, “Aşı haktır patent hırsızlıktır” sloganlarıyla yürüdü. EHP Sözcüsü Özge Akman gözaltına alınırken “Ferman devletin 1 Mayıslar bizimdir.” dedi. Polisin gözaltına alırken “Yatır yere kelepçeyi bas” dediği duyuldu.

Ankara’da 7 EHP üyesi gözaltına alındı: İşçilerin emekçilerin ne yapacağıyla ilgilenmeyenler ne aşı getirdiler ne tedbir aldılar.

Ankara’da EHP Ankara İl Örgütü’nden Kızılay’a çıkmak için yürüyüşe geçen 7 EHP’li Sakarya Caddesi’nde gözaltına alındı. Polis pandemi önlemi diyerek eyleme saldırdı. EHP üyelerini yere yatırarak gözaltına aldı.

Engellemelere rağmen gerçekleştirilen 1 Mayıs eyleminde EHP Ankara İl Sözcüsü Sanem Deniz Kural "Şu an fabrikalarda, işyerlerinde, atölyelerde milyonlarca işçi çalışmaya devam ediyor. Onlara tam kapanma yok. Binlerce işyeri kapandı. Hiçbirisinde çalışan işçilere ne olacağıyla ilgilenmedi bu iktidar. Onların tek ilgilendikleri şey vardı. Kendi kongrelerini, cenazelerini doldurmak. 1 Mayıs'ta yasak ilan etmeye çalıştılar. Onlar pandemiyi dinlemedi. İşçilerin emekçilerin ne yapacağıyla ilgilenmeyenler ne aşı getirdiler ne tedbir aldılar" dedi.