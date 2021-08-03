Eintracht Frankfurt, Ali Akman'ı NEC Nijmegen'e gönderiyor
Geçtiğimiz sezon Bursaspor'dan ayrılan ve bu yaz Eintracht Frankfurt ile sözleşme imzalayan Ali Akman'ın geleceği belli oldu.
Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt’un Türk oyuncusu Ali Akman, Hollanda ekibi NEC Nijmegen’e 1 yıl kiralık gönderilecek.
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile 4 yıllık sözleşme imzalayan 19 yaşındaki oyuncu, 1 yıllığına Hollanda Eredivisie ekibi NEC Nijmegen’e kiralanacak. Alman kulübü Ali Akman’ı, oyuncu geliştirme alanında işbirliği içerisinde olduğu NEC Nijmegen’e göndererek genç oyuncunun hem gelişimine devam etmesini hem de tecrübe kazanmasını amaçlıyor.
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