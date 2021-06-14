Ekoloji Birliği: Savaş ve ekolojik yıkım örgütü NATO dağıtılmalıdır!

14 Haziran 2021 Pazartesi, 13:18

Türkiye'nin dört yanından çok sayıda çevre örgütünün bir araya gelerek oluşturduğu Ekoloji Birliği, bugün Brüskel'de düzenlenecek NATO zirvesi öncesi bir yazılı basın açıklaması yaptı.

NATO 2030 vizyon belgesinde “Enerji Güvenliği”, “İklim ve Yeşil Savunma”, “İnsan Güvenliği, Kadın, Barış ve Güvenlik”, “Pandemi ve Doğal Afetler” gibi başlıkların yer aldığı hatırlatılan açıklamada, "NATO, kurulduğu günden bu yana ülkeler arası barışı sağlamayı vaat eden askeri ve siyasi bir örgüt olarak empoze edilmeye çalışılsa da güçsüz ülkeler üzerinde egemenlik kurmanın bir aracı olmuş ve birçok savaşa ve katliama neden olmuştur. NATO, bir barış örgütü değil, savaş örgütüdür." denildi.

Yanlış tarım, enerji ve maden politikaları ile savaş politikalarının ekolojik yıkımlar ve iklim krizinin başlıca nedenleri olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Geleceğimizin garantisi için bu politikalardan acilen vazgeçilmelidir." çağrısı yapıldı.

Doğa ve yaşam savunucuları ve savaş karşıtlarının Brüksel’de NATO Zirvesine karşı çeşitli eylemlilikler düzenlediği belirtilen açıklama "Bizler de Türkiye’li yaşam savunucuları olarak, bir savaş ve ekolojik yıkım örgütü olan NATO’nun dağıtılmasını ve savaş politikalarının son bulmasını istiyoruz. Savaşı değil, toplumsal barışı; iklim krizini değil, iklim adaletini savunuyoruz. Barış hemen şimdi!" ifadeleriyle tamamlandı.







