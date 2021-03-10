Ekonomi alanında istifa, görevden alma ve atamalar devam ediyor

10 Mart 2021 Çarşamba, 02:00

Piyasalar dolardaki yükseliş ile alevlenirken, ekonomi yönetimindeki istifa, görevden alma ve atamalar tüm hızıyla sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gece istifa edeceği söylentisi yayılan Türkiye Varlık Fonu (TVF) Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Zafer Sönmez’i görevden aldı. Sönmez’in yerine ise kasımda Berat Albayrak ile birlikte varlık fonundaki görevinden “affını” isteyen eski Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Salim Arda Ermut atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın atama kararı dün yayımlandı. Eylül 2018’de TVF’ye genel müdür ve yönetim kurulu üyesi olarak atanan Zafer Sönmez görevden alındı. Sönmez ayrıca Borsa İstanbul ile PTT’de yönetim kurulu başkanvekili, Tüpraş’ta da yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor. Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Prof. Dr. Erişah Arıcan’ın yaptığı Borsa İstanbul’da önceki gün Genel Müdür Hakan Atilla istifa etti. Aynı zamanda Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkanvekili olan Zafer Sönmez’in, TVF Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği ve genel müdürlüğünden istifa edeceği haberleri önceki gece kulislere yansıdı. Sönmez’den bir açıklama gelmedi. Karar, dün sabah Resmi Gazete’de yayımlandı. Aynı zamanda TVF Yönetim Kurulu Başkanı da olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sönmez’i hem genel müdürlük hem de yönetim kurulu üyeliği görevlerinden aldı. Sönmez’in Borsa İstanbul Yönetim Kurulu üyeliği ve Başkanvekilliği görevi ise devam ediyor. Burada bir değişiklik olup olmayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak. Sönmez’in bu görevlerinden de ayrılabileceği yorumları yapılıyor.

ALBAYRAK’LA AYRILMIŞTI

TVF Genel Müdürlüğü’ne Sönmez’in yerine yine aynı kararla Salim Arda Ermut atandı. Ermut daha önce TVF’de yönetim kurulu üyesiydi. Eylül 2018’den beri yönetim kurulu üyeliğini sürdüren Ermut, Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan istifa eden Berat Albayrak’la birlikte kasımda TVF’den ayrılmıştı. O dönemde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, “görevlerinden aflarını” talep eden Albayrak ile Arda Ermut’un TVF Yönetim Kurulu üyeliklerinin sona erdiğini duyurmuştu.

İktidarın bir süredir içerisinde Türkiye’nin dev kuruluşlarını bulunduran TVF’nin gidişatından memnun olmadığı, fonu daha aktif hale getirmek istediği biliniyordu. Sönmez, fonun denetim raporlarının ele alındığı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda çalışmalarıyla ilgili bilgi veriyordu. Son görüşmelerdeki açıklamaları da dikkat çekmişti.

‘REFORM YERİNE KİŞİLERLE UĞRAŞIYORLAR’

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Bülent Kuşoğlu, ekonomide “patinaj” yapıldığını, oysa bir an önce yapısal reformların gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Lütfi Elvan, Merkez Bankası Başkanlığı’na da Naci Ağbal’ın getirilmesinin ardından yapısal reformların yaşama geçirileceği beklentisi yayıldığına işaret eden Kuşoğlu, “4 ay önce reformlar başlayacaktı. Oysa yıllar önce başlaması gerekiyordu. Bunları başlatabilmiş değiller. İstihdam ve üretim odaklı, dünyayla rekabet edebilen bir ekonomiye geçmeyi beceremediler. Yapısal reformlar yerine kişilerle uğraşıyorlar. Saçmalık. Fonun kendisi yanlıştı zaten” dedi. Kuşoğlu, görevden alınan Zafer Sönmez’in fonu kuruluş amacından daha farklı bir noktaya taşımak istediğine de dikkat çekti. Sönmez’in fonun kuruluş amacının yanlış olduğunu gördüğüne işaret eden Kuşoğlu, şunları söyledi:

“Cari açığa sebep olan belli konular var. ‘Petrokimyada açık veriyoruz’ demişti. ‘Madencilik bu açığı kapatabilecek alanlardan birisi’ demişti. Enerji ve sigortacılığa dikkat çekmişti. Bu alanlarda Varlık Fonu’yla yatırım yapılması, kamu yatırımlarının yapılması gerektiğini söylemişti. Petrokimyada özelleştirmenin yanlış olduğunu, PETKİM özelleştirmesinin yanlış olduğunu, kamunun yatırımcı olması gerektiğini söylüyordu. ‘Varlık fonunun adı yanlıştır, yatırım fonu olması lazım’ demişti. Hatta kendisine ‘siz bizim söylediklerimizi söylüyorsunuz ancak sizin hükümetiniz bunları söylemiyor, böyle düşünmüyor’ demiştim. Fonu farklı bir noktaya taşımak istiyordu. Muhtemelen uyuşamadılar.”